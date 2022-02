Il nuovo libro di Maurizio De Giovanni: L’equazione del cuore

L’ultimo libro di Maurizio De Giovanni sarà presentato in una speciale serata ad ingresso libero al Teatro Diana con le letture di Sergio Castellitto e le belle musiche di Marco Zurzolo

Lunedì 7 febbraio alle ore 20.30 al Teatro Diana del Vomero in via Luca Giordano 64, Napoli ci sarà la presentazione ufficiale del nuovo libro di Maurizio De Giovanni, “L’equazione del cuore”. L’ingresso alla sala del teatro del Vomero sarà libero fino a esaurimento posti, previo controllo S. green pass e mascherine ffp2 come da normative vigenti.

Previste le letture di Sergio Castellitto e le musiche di Marco Zurzolo accompagnato da Carlo Fimiani alla chitarra e Marco De Tilla al contrabbasso.

“L’equazione del cuore” il nuovo libro di Maurizio De Giovanni

Ultimo grande romanzo per lo scrittore napoletano Maurizio de Giovanni, un libro che avrebbe voluto scrivere, da sempre, in cui confluiscono felicemente tutte le sue “macchine narrative” e vi trovano una sorta di maturo compimento.

Stavolta De Giovanni ci narra di Massimo, un professore di matematica in pensione, che dopo la morte della moglie vive da solo in una casa isolata a Procida. Va solo a pesca e a scambia rare telefonate con la figlia Cristina, che sta in una piccola città del nord. Improvvisamente lo avvisano che la figlia e il genero sono morti e il loro figlio piccolo è in coma.

Dopo il funerale vorrebbe tornare nella sua isola ma i medici lo vogliono accanto al nipotino e lui, controvoglia, gli fa compagnia raccontandogli, a suo modo, la “sua” matematica e la fascinosa armonia dei numeri. Intanto fuori dell’ospedale si sente addosso gli occhi della piccola città, dove lo indicano come potenziale erede di una impresa in cui lavorano in tanti.

Un libro straordinario che ci parla di “un personaggio, tormentato e meravigliosamente umano, messo dinanzi al mistero del cuore”.

Le grandi storie di Maurizio De Giovanni diventate anche grandi serie televisive

Maurizio de Giovanni, napoletano del 1958 è il grande autore di appassionati libri divenuti poi seguitissime serie televisive.

Dalle indagini del “Commissario Ricciardi”, ai poliziotti dei “Bastardi di Pizzofalcone” fino alle avventure di “Mina Settembre”, tutte grandi serie di successo girate principalmente a Napoli.

I suoi romanzi sono stati tradotti in tutto il mondo e sono stati sempre in vetta alle classifiche dei libri più letti e più venduti. De Giovanni è anche un grande tifoso della squadra di calcio del Napoli e anche autore di opere teatrali.

