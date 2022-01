Terme Romane di Agnano a Napoli: apertura straordinaria e visite guidate

Apertura speciale nel prossimo weekend dell’area archeologica di Agnano per scoprire il grande complesso delle antiche terme romane che si erge su ben sette livelli, normalmente chiuso al pubblico

Sabato 22 e domenica 23 gennaio 2022 ci sarà un’apertura straordinaria delle antiche Terme Romane di Agnano, un grande complesso monumentale, generalmente chiuso, che è paragonabile, per importanza alle terme romane della città di Baia. Le visite si terranno nei due giorni indicati con turni di visita alle ore 10 e 11.45.

Le terme romane di Agnano saranno visitabili grazie al GAN, il Gruppo Archeologico Napoletano, un’associazione di volontari che ci permette spesso anche di effettuare delle visite guidate alle Terme Romane di via Terracina.

Nei giorni 22 e 23 gennaio 2022 per visitare le Terme romane di Agnano è necessaria la prenotazione obbligatoria e per ogni visita ci saranno un massimo di 25 persone per turno con obbligo di distanziamento, esibizione del Super Green pass e mascherina obbligatoria. Il prezzo della visita guidata è di 5 euro a persona.

Il grande Complesso Archeologico delle Terme Romane di Agnano

L’area archeologica di Agnano è molto ampia e il complesso termale è composto da un grande stabilimento che si erge su ben sette livelli. Le prime strutture termali nell’area sono databili tra l’età augustea e quella giulio-claudia (I a.C. – I d.C.), ma il sito ha conosciuto una continuità d’occupazione, dall’epoca greca fino ai giorni nostri, fatto che attesta la bontà delle sue fonti idrotermali.

Le Antiche Terme di Agnano si dispiegano sulle pendici del Monte Spina su un’area molto estesa ricavata da vari terrazzamenti occupando l’intero costone settentrionale della collina. Il complesso fu scoperto verso la fine dell’800 ma gli scavi sistematici ci furono solo nel 1911 ed oggi il complesso si trova a soli pochi chilometri dal centro cittadino.

Quello di Agnano è un sito archeologico monumentale, di dignità pari alle terme romane della città di Baia ma ancor oggi poco noto ai più.

Come partecipare alle visite guidate al Complesso Archeologico

Le terme romane di Agnano sono in via Agnano Astroni, 24 e le visite guidate prevedono un appuntamento al chioschetto di fronte al parcheggio (a pagamento) interno al parco termale dieci minuti prima dell’inizio della visita. Costo del biglietto della visita 5 euro (under 13 gratis) – durata della visita 1h e 30m circa. Si consigliano scarpe chiuse e comode. La prenotazione è obbligatoria ed è possibile effettuarla tramite apposito modulo sul sito del Gan.

Visite guidate alle Terme Romane di Agnano: prezzi, data e orari

Quando: Sabato 22 e domenica 23 gennaio 2022 – turni di visita ore 10 e 11.45

Sabato 22 e domenica 23 gennaio 2022 – turni di visita ore 10 e 11.45 Dove: Terme di Agnano in Via Agnano Astroni 24

Terme di Agnano in Via Agnano Astroni 24 Prezzo biglietto: 5 euro (gratis under 13) con prenotazione obbligatoria

5 euro (gratis under 13) con prenotazione obbligatoria Informazioni e Contatti: Gruppo Archeologico Napoletano – Si consigliano scarpe chiuse.

