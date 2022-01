Al MAV di Ercolano tanti concerti ed eventi con Concato, Campanella e altri grandi artisti

Musica, cinema, prosa, drammaturgia e danza al Museo Mav di Ercolano. Una bella occasione per conoscere uno spazio museale unico e l’avanguardia in Italia con tantissime installazioni multimediali che propone percorsi virtuali e interattivi per scoprire le grandi città romane sepolte dal Vesuvio

Programmati tanti concerti ed eventi dal vivo di Fabio Concato, Michele Campanella, Gianfranco Gallo e altri grandi artisti al MAV di Ercolano. Il MAV è il Museo Archeologico Virtuale che si trova a poche centinaia di metri dall’ingresso “storico” degli scavi archeologici dell’antica Herculaneum, ed è uno spazio museale unico e l’avanguardia in Italia che offre percorsi virtuali e interattivi facendo scoprire le grandi città romane di Pompei ed Ercolano prima dell’eruzione del 79 d.C.

Il museo dispone infatti di oltre settanta installazioni multimediali d’avanguardia, che “restituiscono” vita e splendore alle principali aree archeologiche di Pompei, Ercolano, Baia, Stabia e Capri, si dimostrano propedeutiche ad una reale scoperta di un mondo straordinario distrutto dall’eruzione del Vesuvio. Attualmente al MAV è visitabile gratuitamente la mostra “Il formidabil Monte. Il Vesuvio nelle foto dell’Archivio Alinari”

I concerti al teatro del Museo MAV di Ercolano con Concato e altri artisti

Per i prossimi mesi al MAV di Ercolano apre alla cittadinanza con un interessante programma di concerti ed eventi da non perdere. Già venerdì 21 gennaio ci sarà il grande jazz del Daniele Scannapieco Quartet e poi sabato 22 gennaio arriva Fabio Concato, un grande personaggio della musica italiana, che sarà al Mav con lo spettacolo “Fabio Concato & i Musici in concerto Musico Ambulante Tour”.

Un bellissimo viaggio tra i suoi successi, dalle prime canzoni fino ai brani più recenti. Con lui, sul palco del “Musico Ambulante Tour” la band di sempre con Ornella D’Urbano (arrangiamenti, piano e tastiere), Gabriele Palazzi Rossi (batteria), Stefano Casali (basso), Larry Tomassini (chitarre).

Tanti importanti concerti ed eventi al MAV di Ercolano

Nel 2022 al Mav non mancheranno importanti eventi con tant interessanti proposte tra musica, cinema, prosa, drammaturgia, danza. Il teatro Teatro Mav si trova in Via IV Novembre 44, ad Ercolano Napoli.

In particolare i prossimi eventi al MAV di Ercolano saranno i seguenti:

Venerdi’ 21 Gennaio 2022 – Daniele Scannapieco Quartet – € 11.00

Sabato 22 Gennaio 2022 – Fabio Concato In Concerto – € 21.00

Venerdi’ 28 Gennaio 2022 – Concerto Di Musica Classica Con Michele Campanella – € 21.00

Sabato 5 febbraio 2022 – I giorni dell’abbandono – spettacolo teatrale con Rosaria de Cicco

Venerdi’ 11 Febbraio 2022 – I Vico Musica Popolare – € 11.00

Venerdì 18 febbraio 2022 – Captivo – spettacolo teatrale con Gianfranco Gallo

Venerdi’ 4 Marzo 2022 – Gatto Panceri In Concerto – € 16.00

Sabato 19 Marzo 2022 – Uno nessuno e centomila – spettacolo teatrale con Paolo Cresta

Venerdi’ 8 Aprile 2022 – Oriana Lippa In Concerto – € 11.00

Gli eventi si svolgeranno nel pieno rispetto della normativa vigente con Super Green Pass e mascherine ffp2 obbligatori

Info Teatro Mav Ercolano botteghino Mercoledì, giovedì e venerdì dalle 10.00 alle 16.00 o la Gabbianella Club 350 953 7573

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.