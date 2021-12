4 visite guidate a Napoli: cosa fare nel weekend dal 10 al 12 dicembre 2021

Ripartite in sicurezza le visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con tanti eventi interessanti, perlopiù all’aperto, per scoprire, con degli esperti e in sicurezza, i luoghi più belli della nostra terra

Anche per questo weekend dal 10 al 12 dicembre 2021 ci saranno delle visite guidate in sicurezza nei luoghi più belli di Napoli e della Campania, con passeggiate guidate che ci faranno conoscere i posti più particolari e straordinari della città e dei suoi magnifici dintorni. Gli eventi sono proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio e che utilizzano brave guide e storici dell’arte per accompagnarci nei posti più belli della nostra terra.

Chiedete sempre informazioni sulle misure specifiche che verranno applicate per rispettare le normative per l’emergenza e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro proposto. Buon fine settimana a tutti

Domenica 12 dicembre – A stella d’Argiento: dolci, racconti e canti sul Natale

Una passeggiata natalizia speciale da non perdere per le strade di Napoli. Un itinerario cantato e narrato su una delle festività più sentite dai Napoletani: Natale. Il percorso partirà da Piazza Mazzini e terminerà a Piazza del Gesù. L’obiettivo della visita è scoprire le tradizioni culturali, storie culinarie; racconti sui luoghi della visita (la spesa del Natale al mercato della pignasecca, il paesaggio presepiale di salita tarsia), le canzoni sul natale in napoletano. Durante la visita avremmo tutte le risposte alle domande tipicamente partenopee: te piace o’ presepe?; chi sono gli zampognari?; dove nasce il roccoco’ e i mustacciuoli?. Lo sapevi che quann nascett ninno è il primo canto religioso in dialetto?

La passeggiata inoltre, servirà ad affrontare anche il tema dell’immigrazione e della multiculturalità attraverso musiche e racconti accendendo un riflettore sulla contemporaneità di questa festa. La passeggiata è adatta a famiglie, bambini, e persone con disabilità accompagnate.

L’evento è a cura di Napoli Tour Incanto a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento e sulle misure applicate per rispettare le normative per l’emergenza.

Appuntamento : – ore 10:30 Piazza Mazzini al Caffè Mazzini Durata 2 ore

Contributo : 15 € Persone con disabilità e bambini gratis – Comprensivo di tour guidato, degustazione, tessera associativa, performance musicale dal vivo site specific e omaggio a fine passeggiata.

Organizzazione : Napoli Tour Incanto –Prenotazione obbligatoria napolitourincanto@gmail.com – 320 4857038 – Importante la puntualità e per rispetto delle norme vigenti chiediamo a tutti i prenotati la c.i. e un numero di telefono valido. Il tour è interamente all'aperto. Noi garantiamo un numero limitatissimo di partecipanti, misurazione della temperatura a inizio tour e disinfettante per le mani.

Maggiori Informazioni: Evento ufficiale

Domenica 12 dicembre – La Stanza delle meraviglie. Visita guidata alla Collezione Bonelli

La Collezione Bonelli è una straordinaria raccolta di cimeli, documenti ed oggetti d’epoca riguardanti la storia sociale, economica ed antropologica della Napoli pre e post unitaria, che ha tra le sue peculiarità quella di custodire in molti casi pezzi unici che incredibilmente mancano proprio alle raccolte più storiche o blasonate. Nata dalla trentennale passione del giornalista Gaetano Bonelli per la sua città, la collezione si compone di circa diecimila pezzi, articolati in venti aree tematiche tra le quali trasporti, commercio, enogastronomia, autografi, fotografia, giornalismo, istruzione, spettacolo, filatelica, religione, emigrazione, politica, giochi, igiene e farmacopea. Preziosissime testimonianze documentarie che dall’ottobre del 2017 hanno trovato spazio presso i locali della Fondazione “Casa dello Scugnizzo” in Piazzetta San Gennaro a Materdei, 3 andando a costituire la Wunderkammer Bonelli, una vera e propria stanza delle meraviglie che affascinerà il visitatore con le sue storie e le sue curiosità, restituendogli sia la memoria di un grande, avanguardistico passato che nei secoli ha saputo dare lustro e prestigio alla città di Napoli, sia la consapevolezza della necessità di conoscere e far conoscere questo patrimonio assolutamente unico nel suo genere e dall’inestimabile valore. Tra le tante, eccezionali testimonianze raccolte quelle relative alla banca più antica al mondo, il Banco di Napoli di via Toledo, i progetti dell’ingegner Pierluigi Nervi inerenti la funicolare centrale, il teatro Augusteo e la vecchia stazione centrale di Napoli e tanto altro

L’evento è a cura di Locus Iste a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento e sulle misure applicate per rispettare le normative per l’emergenza.

Appuntamento : – ore 10,15 presso la Stazione della Metropolitana di Materdei, uscita di via Appulo Durata: 120 minuti circa

Contributo : euro 10,00 comprensiva del contributo spese di mantenimento del Museo.

Organizzazione : Locus Iste –Prenotazione obbligatoria 3472374210

Maggiori Informazioni: Evento ufficiale

Domenica 12 dicembre – La Napoli di Keith Haring al PAN

Un racconto della Napoli della street art e della cultura pop dagli anni ‘80 ai giorni nostri. Al PAN – Palazzo delle Arti di Napoli una grande mostra dedicata interamente al movimento che negli anni ’80, si afferma nella città di partenopea, grazie all’arrivo sul territorio napoletano di artisti internazionali. La mostra sarà un emozionante itinerario che parte dal periodo napoletano di Keith Haring e dell’evoluzione del fenomeno della street art e della cultura pop, continua con gli scatti, per la prima volta esposti in occasione della mostra, di Luciano Ferrara che in quegli anni ha saputo ben cogliere il fermento artistico di una città che diventa vera e propria “capitale dell’arte”, per arrivare ai lavori della pop artist napoletana Roxy in the Box, artista eclettica che racconta la sua città con occhio critico e sempre vigile, e a quelli dello street artist napoletano Trallallà, colui che rivisita l’immagine della figura femminile nella tradizionale Sirena Partenope.

L’evento è a cura di Sire Coop a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento e sulle misure applicate per rispettare le normative per l’emergenza.

Appuntamento : ore 10:45 presso l’ingresso del PAN – Palazzo delle Arti Napoli, via dei Mille n. 60 – Napoli – durata 90 minuti circa

Contributo : euro 10,00 (incluso radioguide) – ESCLUSO Biglietto d'ingresso: 10 euro; ridotto 6 euro (under 26 e over 65, dipendenti del Comune di Napoli)

Organizzazione : Sire Coop –Prenotazione obbligatoria 3922863436 cultura@sirecoop.it(fino ad esaurimento posti). Tramite mail inviare nome, cognome, numero di cellulare e numero di prenotanti. Si prega di prenotare entro il giorno precedente le visite così da consentirci il raggiungimento del numero minimo partecipanti. E' obbligatorio l'uso della mascherina; il gruppo sarà ridotto nel rispetto delle regole di distanziamento sociale. Per i Musei obbligo Green Pass associato ad un documento di riconoscimento.

Maggiori Informazioni: Evento ufficiale

Venerdì, Sabato e domenica 10,11 e 12 dicembre – Aperivisite serali nelle Catacombe di San Gennaro

Le Aperivisite sono delle particolari visite serali con Aperitivo nelle splendide e suggestive Catacombe di San Gennaro a Napoli. Un evento che si ripete oramai da tempo e che riscuote sempre un grande successo. L’AperiVisita è una speciale e suggestiva visita guidata serale che ci permetterà di conoscere uno dei luoghi più belli e straordinari della città. Le Catacombe infatti oltre ad essere una delle cavità sotterranee più belle che esistono in città sono anche un luogo di eccezionale memoria storica per Napoli. Una straordinaria discesa nella bellezza del mistero, tra arcosoli, mosaici e affreschi, in uno dei luoghi più antichi e particolari della città che si trova sulla collina di Capodimonte adiacente alla grande Basilica Incoronata Madre del Buon Consiglio. Un evento esclusivo perché si svolge solo su prenotazione e che sarà arricchito dal tipico aperitivo napoletano “taralli e birra” offerto da Taralleria Napoletana e Birra KBirr, due eccellenze del Rione Sanità.

L’evento è a cura delle Catacombe di Napoli a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento e sulle misure applicate per rispettare le normative per l’emergenza.

Appuntamento : – ore 20,00 ingresso Catacombe di San Gennaro c/o Basilica di Buon Consiglio a Capodimonte Via Tondo di Capodimonte, 13 Napoli

Contributo : €15 – include ingresso + aperitivo + visita guidata Da 0 a 12 anni è gratuito.

Organizzazione : Catacombe di Napoli –Prenotazione obbligatoria 081 744 37 14

Maggiori Informazioni: Aperivisita alle Catacombe

