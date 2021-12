Notte Bianca 2021 a San Gregorio Armeno tra le botteghe di pastori artigianali

San Gregorio Armeno fotografata da Gioleskine, Instagram

Botteghe e bancarelle di pastori artigianali aperti a San Gregorio Armeno per la notte dell’Immacolata con anche zampognari, spettacoli e altre attività per accogliere napoletani e turisti ma anche la storica Basilica di San Lorenzo Maggiore rimarrà aperta con concerti e visite guidate

A San Gregorio Armeno, la strada dei pastori artigianali della tradizione napoletana, ci sarà una speciale Notte Bianca con botteghe e bancarelle aperte fino a tardi in occasione della Festa dell’immacolata. La notte bianca si terrà la sera di Martedì 7 dicembre 2021 quando le botteghe artigiane di Via San Gregorio Armeno non chiuderanno verso le 20 ma resteranno aperte fino a tarda notte in occasione dell’Immacolata così come avveniva una volta ricreando una straordinaria atmosfera natalizia.

Nel passato la tradizione voleva che il presepe venisse allestito all’Immacolata e le botteghe rimanevano aperte per tutta la notte per vendere pastori ma anche il sughero e tutto quello che serviva per fare il presepe.

La notte bianca di San Gregorio Armeno tra il 7 e l’8 Dicembre 2021

La notte bianca si terrà la sera di Martedì 7 dicembre 2021 quando le botteghe artigiane di Via San Gregorio Armeno rimarro aperte fino a notte e poi, a partire dalle ore 20.00, nella zona ci saranno anche interventi di animazione con performance di vari artisti tra cui Max Boemio e gli zampognari di Natale, Raffaele Caruso e Amerigo Rega .

La storica Basilica di San Lorenzo Maggiore per l’occasione resterà aperta fino alle ore 24.00 e celebrando, alle ore 18.30, la Messa Solenne dell’Immacolata, con la processione della Madonna nel chiostro del Convento. Alle ore 23.00, nella Basilica si terrà un concerto in onore dell’Immacolata con ingresso gratuito e si potrà effettuare anche una visita guidata all’interno della basilica accompagnati da un frate del convento. La visita sarà gratuita, ma è gradita un’offerta per la chiesa.

Poi ci saranno tante altre iniziative organizzate in zona con sconti presso bar e rosticcerie pubblicizzate presso le Botteghe di via San Gregorio Armeno. L’iniziativa sarà a cura dell’Associazione botteghe artigiane di San Gregorio Armeno.

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata