Il Lunedì di Napoli da Vivere: 4 eventi gratuiti a Napoli durante la settimana dal 6 all’11 dicembre 2021

Eventi gratuiti in città anche durante la settimana che va da lunedì 6 a sabato 11 dicembre 2021, Anche questa settimana cose da fare gratis o a pochi euro e da non perdere a Napoli in attesa del prossimo grande weekend

È appena finito un weekend pieno di eventi a Napoli ed anche il prossimo sarà altrettanto entusiasmante e pieno di cose da fare. Nel frattempo, diamo un’occhiata a cosa succede a Napoli durante la settimana da lunedì 6 a sabato 11 dicembre 2021, perché ci sono alcuni eventi particolari che vogliamo già segnalarvi.

Da tener presente che i quattro eventi che vi segnaliamo per questa settimana sono tutti gratuiti o a pochi euro. Vi ricordiamo per alcuni eventi potrebbe essere necessario il green pass per accedere.

Al Museo Archeologico Nazionale di Napoli, la rassegna gratuita Incontri di Archeologia

Ritorna Incontri di Archeologia, la rassegna gratuita del MANN di Napoli, dedicata al tema affascinante dell’Archeologia che, da sempre, coniuga divulgazione ed approfondimento, con un taglio accattivante destinato a tutti e non solo agli specialisti. Giovedì 9 dicembre – Valerio Caprara – Io sono Spartaco: il cinema tra fiction e ricerca. “Incontri di Archeologia

A Napoli la rassegna gratuita di film “Europa – Cinema al femminile”

Presso l’istituto francese di Napoli si terrà la rassegna gratuita di film dedicata alle registe del vecchio continente con tante proiezioni e incontri. Fino al 20 dicembre 2021, con due proiezioni ogni settimana a ingresso libero. Lunedì 6 dicembre – h 17.30 BULGARIA – A Dose of happiness – di Yana Titova, fiction, 100 m, Bulgaria, Regno Unito, 2019 – Vincitore del premio come miglior opera prima al Golden Rose Film Festival Lunedì 6 dicembre – h 19.30 – BELGIO – FEDERAZIONE FRANCOFONA – Petit Samedi di Paloma Sermon-Daï, documentario, 75m, Belgio (Wallonie), 2020 – Sarà presente la regista in sala 70. Festival Internazionale del Cinema di Berlino – sezione Forum 40. Filmmaker Film Festival Milano 2020. Maggiori informazioni – Europa – Cinema al femminile”

Aperture serali a 2 euro il venerdì al Museo e Real Bosco di Capodimonte

Anche venerdì 10 dicembre un’apertura serale a soli 2 euro del grande museo di Capodimonte a Napoli per ammirare di sera le grandi collezioni e le belle mostre che ci propongono dalle ore 19.30. Oltre alle grandi collezioni visitabili anche le mostre in corso ed in particolare Paolo La Motta. Capodimonte incontra la Sanità (16 gennaio 2021). Prossima apertura venerdì 10 dicembre . Aperture serali a 2 euro a Capodimonte

“Mille Miliardi di Alberi” Enza Monetti a San Domenico Maggiore

Dal 4 dicembre 2021 al 4 gennaio 2022 nel Complesso monumentale di San Domenico Maggiore la personale di Enza Monetti con 30 opere taglienti, nostalgici, eleganti, modulati sul senso del rispetto e della rinascita, la cui rifioritura lascia negli occhi del visitatore un alone di fiduciosa e serena speranza nel futuro. Ingresso libero “Mille Miliardi di Alberi

