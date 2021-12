Un concerto gratuito di Antonello Venditti sull’arenile di Castellammare di Stabia

Uno straordinario concerto di Antonello Venditti sul grande arenile di Castellammare di Stabia per valorizzare l’area archeologica degli Scavi di Stabiae

Evento da non perdere martedì 7 dicembre 2021 a Castellammare di Stabia dove in serata ci sarà un grande concerto gratuito di Antonello Venditti sull’arenile.

Un grande concerto che vedrà Antonello Venditti al pianoforte e voce, accompagnato da Alessandro Canini (batteria), Danilo Cherni (tastiere), Angelo Abate (pianoforte) e Amedeo bianchi (sax) presentare i suoi più grandi successi e i brani più belli del suo vasto repertorio, tra canzoni d’amore e d’impegno sociale.

Un evento da non perdere promosso dal Comune di Castellammare in sinergia con il MiC Ministero della Cultura e con il Parco Archeologico di Pompei per valorizzare l’area archeologica degli Scavi di Stabia al cui interno ci sono Villa Arianna e Villa San Marco, le antiche domus di Stabiae e il grande Museo Archeologico di Stabiae nella Reggia di Quisisana recentemente aperto con importanti reperti archeologici della zona.

Venditti sempre disponibile per la valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici

Antonello Venditti è da sempre disponibile ad impegnarsi per la valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. Nel 2017 è stato insignito del titolo di Ambasciatore della Riserva della Biosfera Delta del Po (MAB UNESCO). Il concerto di Castellammare di Stabia segna un gemellaggio simbolico tra le due aree culturali (Scavi Archeologici di Stabia e Riserva Biosfera Delta del Po) nel nome della grande musica.

