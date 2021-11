Il Lunedì di Napoli da Vivere: 4 eventi gratuiti a Napoli durante la settimana dall’1 al 6 novembre 2021

rendering nuova sezione Campania Romana

Eventi gratuiti in città anche durante la settimana che va da lunedì 1 a sabato 6 novembre 2021, anche questa settimana cose da fare gratis o a pochi euro e da non perdere a Napoli in attesa del prossimo grande weekend

È appena finito un weekend pieno di eventi a Napoli ed anche il prossimo sarà altrettanto entusiasmante e pieno di cose da fare. Nel frattempo, diamo un’occhiata a cosa succede a Napoli durante la settimana da lunedì 1 a sabato 6 novembre 2021 perché ci sono alcuni eventi particolari che vogliamo già segnalarvi.

Da tener presente che i quattro eventi che vi segnaliamo per questa settimana sono tutti gratuiti o a pochi euro. Vi ricordiamo per alcuni eventi potrebbe essere necessario il green pass per accedere.

70 volte Malafemmena: evento gratuito nel centro storico di Napoli

Martedi 2 novembre 2021 dalle 17 all’Auditorium Novecento Napoli, vicino via Mezzocannone, si terrà 70 volte Malafemmena un particolare evento per ricordare la poesia-emblema scritta da Totò nel 1951. Tra gli ospiti, la nipote di Totò Elena Anticoli de Curtis e il duo Totò Poetry Culture che presenteranno l’omonimo progetto musicale autoprodotto che rielabora gli scritti del Principe in musica elettronica. Per i presenti in Auditorium, degustazioni di caffè coordinate dallo sponsor Rosario Gimmelli – Caffè del Professore e un aperitivo-brindisi a cura di Kbirr, partner dell’iniziativa. ingresso libero fino a esaurimento posti disponibili con prenotazione obbligatoria. 70 anni Malafemmena.

Andy Warhol e Mario Schifano in mostra gratuita allo Spazio 57 di Napoli

Due maestri dell’arte contemporanea e della cultura pop vengono presentati in un insolito accostamento con le radici classiche della loro ricerca in una mostra gratuita allo Spazio 57 di Napoli. Andy Warhol e Mario Schifano, saranno in mostra fino al 30 novembre a confronto presso lo Spazio 57 di via Chiatamone 57 a Napoli. A Napoli verranno presentate alcune fra le più importanti opere di questi due artisti, appartenenti alla Rosini Gutman Collection tra cui anche Two dollars (Declaration of independence) del 1976 e il famoso Velvet Underground feauturing Nico, Cover originale firmata da Andy Warhol, e poi Casa dolce casa (dedicata a Roberta) di Mario Schifano, Warhol e Schifano in mostra a Napoli

Incontri di Archeologia Gratis al MANN il Museo Nazionale di Napoli

Al MANN la rassegna gratuita “Incontri di Archeologia”. Questa 27^ edizione presenta due o tre di incontri al mese gratuiti ma con prenotazione obbligatoria dedicati al tema affascinante dell’Archeologia coniugando divulgazione ed approfondimento, con un taglio accattivante destinato a tutti e non solo agli specialisti. Prossimo appuntamento giovedì 4 novembre – Stefano De Caro – gli Anfiteatri della Campania antica. La partecipazione a tutti gli Incontri è gratuita con prenotazione obbligatoria, telefonando ai Servizi Educativi del MANN (lunedì/venerdì: ore 9-15; tel: 0814422329). Gli eventi rispetteranno le vigenti normative per l’emergenza in atto e l’accesso sarà consentito al pubblico munito di Green Pass. Incontri di Archeologia

La bellezza svelata: una mostra gratuita al Pan di Napoli con 100 opere di Piero Gemelli

Fino al 10 novembre 2021 al PAN oltre 100 opere del grande fotografo e artista internazionale Piero Gemelli con la mostra “Piero Gemelli. La bellezza svelata. Fotografie e storie immaginate”. Si potranno così ammirare, in una interessante mostra gratuita, oltre 100 opere, tra fotografie, disegni e sculture di fil di ferro, di Piero Gemelli, che ci presentano “un racconto visivo del suo intero percorso creativo dagli anni Settanta, attraverso la molteplicità dei linguaggi artistici che utilizza… “. Stupende fotografie, e poi sculture, disegni e oggetti che saranno in mostra per la prima volta a Napoli di questo straordinario artista del 1952 Piero Gemelli al Pan

