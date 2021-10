Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 29 al 31 ottobre 2021

Alcune idee per gustare il buon cibo della nostra terra e passare delle giornate in allegria conoscendo tanti particolari paesini dell’entroterra della Campania. Ritornano in tutta sicurezza le sagre e le feste in Campania con Green Pass e altre precauzioni

Riprendono lentamente le sagre e le feste in Campania in tanti posti splendidi della nostra regione per stare di nuovo assieme in sicurezza con Green Pass e rispettando tutte le normative vigenti.

Alcuni eventi nel weekend nel Beneventano e nel Casertano che sono sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della Campania e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi e prodotti particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi, di accertarsi delle misure di sicurezza adottate per l’emergenza in corso e di guardare con attenzione alle condizioni di accesso richieste per poter partecipare gli eventi. Buon fine settimana a tutti.

Sagra della Castagna e del Pecorino a Vitulano (BN)

Tre giorni di festa a Vitulano, in provincia di Benevento per la Sagra della Castagna e del Pecorino dal 30 ottobre al 1 novembre 2021. A questa sagra si potrà gustare la castagna “enzeta“, una qualità particolare che si trova solo nella zona di Vitulano e di Camposauro nel beneventano, una castagna che si differenzia dalle altre perché ha un colore marrone più chiaro, la forma più appuntita e un sapore intenso. L’organizzazione della sagra e della Proloco di Camposauro e del Comune di Vitulano ed oltre alla castagna troveremo un altro prodotto di eccellenza, il formaggio pecorino di Vitulano e poi tanti altri piatti della tradizione locale, caldarroste, dolci a base di castagne e tanto altro. Nei vari stand anche i buoni vini del Taburno e del Sannio e poi botteghe artigianali, espositori, animazione per bambini, Maggiori informazioni

Festa del Cioccolato Artigianale a Casal di Principe (CE)

Tre giorni di festa con tanto buon cioccolato artigianale e straordinari dolci tra cui il famoso Roccobabà con anche 3 serate musicali da non perdere dal 29 al 31 ottobre 2021 a Casal di Principe, in provincia di Caserta. La festa si chiama ‘ChoCasale’ ed è la prima edizione di una festa del buon cioccolato artigianale a cura del Comune di Casal di Principe. Tanto buon cioccolato artigianale e anche tre importanti serate musicali con il gruppo La Maschera, Tony Tammaro e Marco Sentieri. A ChoCasale i maestri cioccolatai locali ma anche le ottime pasticcerie della zona tra cui la Pasticceria Emilio che ha inventato l’ormai famosissimo “Roccobabà” un babà con gelato, panna e cioccolato, in un perfetto equilibrio che è piaciuto a Rocco Barocco, che lo ha battezzato “Roccobabà”. ChoCasale si terrà in Piazza Villa a Casal di Principe nei 3 giorni dalle ore 16 alle 24:00 con anche gonfiabili, animazione, popcorn, mascotte e zucchero a velo, palloncini scolpiti e artisti di strada per grandi e bambini. Il programma delle tre serate

Vi segnaliamo anche altre feste e sagre che si terranno in Campania nel weekend

30 e 31 ottobre – Recale (CE) – Festa del vino . Una festa organizzata a Recale dalla Pro loco “Nuova Recale” con tanto buon vino della zona con due serate con allegria e spensieratezza pensando anche ai bambini. In Piazza Aldo Moro a Recale, sabato 30 e domenica 31 ottobre 2021 ci sarà “Hallowine”, la festa del vino che pensa anche ai bambini. Previsto tanto buon vino della zona e delle migliori marche con stand gastronomici e di aziende vinicole con ottimi prodotti locali da gustare. Poi spettacoli e musica per tutte le età sempre nel rispetto delle normative vigenti e anche un programma di eventi e animazione per grandi e piccoli. Programma completo

. Una festa organizzata a Recale dalla Pro loco “Nuova Recale” con tanto buon vino della zona con due serate con allegria e spensieratezza pensando anche ai bambini. In Piazza Aldo Moro a Recale, sabato 30 e domenica 31 ottobre 2021 ci sarà “Hallowine”, la festa del vino che pensa anche ai bambini. Previsto tanto buon vino della zona e delle migliori marche con stand gastronomici e di aziende vinicole con ottimi prodotti locali da gustare. Poi spettacoli e musica per tutte le età sempre nel rispetto delle normative vigenti e anche un programma di eventi e animazione per grandi e piccoli. 29, 30 e 31 ottobre 2021 – Dugenta (CE) – Sagra del Cinghiale – un appuntamento serale nei weekend dalle 19, con la domenica anche a pranzo, per gustare tante specialità a base di cinghiale con buona musica e ottimo vino. Si troveranno le seguenti pietanze: Pappardelle al ragù di cinghiale, Porchetta di cinghiale, Fagiolata con cotica e salsiccia di cinghiale, Ravioli al ragù di cinghiale, Strozzapreti, Braciata. L’evento si tiene Venerdi’, Sabato e Domenica con Tegamino e Brocca in Omaggio!. Necessario il Green Pass per accedere all’area. Maggiori Informazioni

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata