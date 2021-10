Arriva “Hallowine”: due giorni di festa del vino a Recale (CE)

Una bella festa organizzata a Recale, a due passi da Caserta, dalla Pro loco “Nuova Recale” che presenterà tanto buon vino della zona con due belle serate all’insegna dell’allegria e della spensieratezza con un occhio particolare anche ai bambini

In Piazza Aldo Moro a Recale, vicinissimo a Caserta, sabato 30 e domenica 31 ottobre 2021 arriva “Hallowine”, la festa del vino che mette d’accordo grandi e bambini. Una festa del vino che viene presentata per la sua terza edizione, e che è un bel momento di gioia per grandi e piccini, che si terrà a Recale, tra piazza Nubifero e piazza Aldo Moro.

La festa è organizzata dalla Pro loco “Nuova Recale” e presenterà tanto buon vino della zona e delle migliori marche il tutto in due belle serate all’insegna dell’allegria e della spensieratezza.

Programma di Hallowine 2021 a Recale

Non mancheranno stand gastronomici e di aziende vinicole con ottimi prodotti locali da gustare e poi spettacoli e musica per tutte le età sempre nel rispetto delle normative vigenti. Nei due giorni anche un programma di eventi e animazione per grandi e piccoli.

sabato 30 ottobre 2021

ore 17,00 – apertura stand gastronomici

ore 18,00 – arriva il Circus Street

ore 19,00 – Key Music in concerto, diretto dal maestro Luigi Bollito

ore 20,30 – finale a sorpresa.

Domenica 31 ottobre 2021

ore 17,00 – Circus Street per i più piccini con Vampirina, il gufo e spettacolo del fuoco.

ore 18,00 – laboratorio di ceramica dell’artista Raffaella Russo.

ore 18.30 – “Ricordi”: vita, cultura e danze popolari con l’associazione San Simeone e dell’associazioni Radici.

Ore 21,00 – il musica jazz con la soave voce di Helga Ciccariello.

