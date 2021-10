Giornate FAI d’Autunno 2021: i luoghi da visitare in Campania

Sabato e domenica ci saranno visite straordinarie a luoghi in genere difficilmente aperti al pubblico a cura del FAI. Dopo avervi parlato dei luoghi visitabili a Napoli e provincia vi diamo di seguito le aperture nelle altre province della Campania con luoghi stupendi visitabili con una donazione libera di almeno 3€

Sabato 16 e domenica 17 ottobre 2021 si terrà la decima edizione delle Giornate FAI d’Autunno che ci consentiranno di scoprire luoghi bellissimi a Napoli e in tutta la Campania. Dopo avervi parlato dei luoghi visitabili a Napoli e provincia vi diamo di seguito le aperture nelle altre province della Campania

Un’occasione unica per scoprire le incredibili bellezze che ci circondano e che a volte non possiamo visitare come a Persano, in provincia di Salerno dove aprirà la Real Casina di Caccia dei Borbone, un posto bellissimo tra i monti Alburni e il fiume Sele molto amato da Carlo III di Borbone.

E poi altri posti particolari come la storica Abbazia del Goleto a Sant’Angelo Dei Lombardi in provincia di Avellino e poi il Borgo Medievale di Molinara nel Beneventano o il Sacrario ai caduti dell’Aeronautica Militare a Caserta

Un evento con visite guidate proposte dai Gruppi FAI Giovani in tantissimi luoghi solitamente inaccessibili oppure poco noti. Le visite prevedono una donazione libera, del valore minimo di 3€, per sostenere il FAI. In quasi tutti i luoghi l’accesso sarà consentito con Green Pass e indossando una mascherina.

Giornate FAI d’Autunno – Visite in provincia di Avellino

Castello e Museo Storico – Sant’angelo Dei Lombardi, Avellino

Abbazia del Goleto – Sant’angelo Dei Lombardi, Avellino

Parco Della Memoria – Rovine Di S. Maria Delle Grazie – Sant’angelo Dei Lombardi, Avellino

Giornate FAI d’Autunno – Visite in provincia di Benevento

Borgo Medievale di Molinara – Molinara, Benevento

Centro Storico Di San Marco Dei Cavoti – San Marco Dei Cavoti, Benevento

Chiesa Santa Maria Dei Greci – Molinara, Benevento

Giornate FAI d’Autunno – Visite in provincia di Caserta

Le Alberate di Asprinio di Cesa – Aversa, Caserta

Museo Diocesano – Sezione Episcopio – Capua, Caserta

Cattedrale di Santa Maria Assunta e Cripta Ipogea – Capua, Caserta

Parco Sorgenti Ferrarelle Di Riardo – Riardo, Caserta

Chiostro Di S. Audeno E Resti Della Chiesa Di S. Audeno – Aversa, Caserta

Campanile Del Duomo – Capua, Caserta

La Grotta Del Buono – Aversa, Caserta

Chiese Della Capua Longobarda – Capua, Caserta

Sacrario Ai Caduti Dell’aeronautica Militare – Caserta – Prenotazione Obbligatoria

Giornate FAI d’Autunno – Visite in provincia di Salerno

Villa Romana – Positano, Salerno

“Cripta In Mostra”,Preziosi Reperti Archeologici Recuperati – Positano, Salerno

Aula Cultuale Di Palazzo Pedace – Salerno

La Real Casina Di Caccia Dei Borbone A Persano – Serre, Salerno – Prenotazione Obbligatoria

La prenotazione online è consigliata perché i posti sono limitati cliccando sulla pagina del sito prescelto. In alcuni siti la prenotazione è obbligatoria con documento d’identità valido.

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata