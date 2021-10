Giornate FAI d’Autunno 2021: gli straordinari luoghi da visitare a Napoli e in provincia

Ph Ferdinando Scala

Visite straordinarie nel prossimo weekend, di luoghi in genere difficilmente aperti al pubblico come, a Napoli, la gloriosa Scuola Militare della Nunziatella, ma anche il Palazzo Serra di Cassano con l’Istituto di Studi Filosofici o, in provincia di Napoli come l’Accademia Aereonautica di Pozzuoli o lo storico Grand Hotel Excelsior Vittoria di Sorrento. Visite con una donazione libera di almeno 3€

Sabato 16 e domenica 17 ottobre 2021 si terrà la decima edizione delle Giornate FAI d’Autunno che ci consentiranno di scoprire luoghi bellissimi nella nostra città ma anche in tutta la Campania. Un’occasione unica per scoprire le incredibili bellezze che ci circondano e che a volte non possiamo visitare: infatti quest’anno a Napoli sarà visitabile anche la Scuola Militare Nunziatella sulla collina di Pizzofalcone e poi lo straordinario Palazzo Serra di Cassano e il Museo della Moda della Fondazione Mondragone.

Poi anche tanti altri posti bellissimi della provincia come l’Accademia Aereonautica di Pozzuoli, e due castelli, il Castello Ducale di Marigliano e il Castello Mediceo di Marigliano e tanto altro. Un evento con visite guidate proposte dai Gruppi FAI Giovani in tantissimi luoghi solitamente inaccessibili oppure poco noti. Prossimamente vi presenteremo i luoghi visitabili nelle altre province della Campania.

Le visite prevedono una donazione libera, del valore minimo di 3€, per sostenere il FAI. In quasi tutti i luoghi l’accesso sarà consentito con Green Pass e indossando una mascherina.

Le Visite a Napoli e in provincia di Napoli

Scuola Militare Nunziatella – Napoli – Visite sabato e domenica – Prenotazione Obbligatoria

Napoli – Visite sabato e domenica – Palazzo Serra di Cassano e Istituto Studi Filosofici – Napoli – Visite sabato – Solo per Iscritti Fai

Napoli – Visite sabato – Solo per Museo della Moda – Fondazione Mondragone – Napol i – Visite sabato e domenica

Napol Visite sabato e domenica Accademia Aeronautica – Pozzuoli – Visite sabato e domenica Orari: sabato – Prenotazione Obbligatoria

Pozzuoli Visite sabato e domenica Orari: sabato – Castello Mediceo – Ottaviano – Visite sabato e domenica

– Ottaviano – Visite sabato e domenica Convento di San Vito dei Frati Minori – Marigliano – Visite sabato e domenica

– Marigliano – Visite sabato e domenica Castello Ducale – Marigliano – Visite sabato e domenica

– Marigliano – Visite sabato e domenica Villa Lo Studio – Capri – Visite sabato e domenica

– Capri Visite sabato e domenica Grand Hotel Excelsior Vittoria – Sorrento – Visite sabato e domenica

– Sorrento Visite sabato e domenica Museo Bottega della Tarsia Lignea – Sorrento – Visite sabato e domenica

La prenotazione online è consigliata perché i posti sono limitati cliccando sulla pagina del sito prescelto. In alcuni siti la prenotazione è obbligatoria con documento d’identità valido.

