4 visite guidate a Napoli: cosa fare nel weekend dal 15 al 17 ottobre 2021

Domenica 17 ottobre – Trekking urbano a Napoli Ovest tra il verde , la storia e l’archeologia della Mostra d’Oltremare

Un itinerario inconsueto alla scoperta della Mostra Triennale delle Terra Italiane d’Oltremare, nota ai più come la Mostra D’Oltremare. Inaugurata nel 1940, bombardata e restaurata negli anni ’50, la mostra è nota come area fieristica. Tra essenze arboree e quinte scenografiche, ci addentreremo al suo interno. Lo sapevate che c’è ancora una chiesa abbandonata e un piccolo castello? Il giro comincerà dall’ingresso della Mostra di viale Kennedy (attenzione! non dall’Edenlandia) e usciremo da via Marconi per proseguire in direzione dell’area archeologica di via Terracina. Qui visiteremo l’impianto termale risalente al II sec. d.C. tornato alla luce durante la costruzione della Mostra. l’itinerario è adatto ad adulti e bambini, avrà una durata di due ore e mezzo circa.

L’evento è curato dalla Mediterraneo Service a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento e sulle misure applicate per rispettare le normative per l’emergenza.

Contributo : Prezzo €10,00 per adulti € 5,00 per i ragazzi a partire dai 7 anni. Il prezzo comprende la visita guidata, l'ingresso alla Mostra e contributo all'area archeologica delle antiche Terme.

Organizzazione : Mediterraneo Service La visita si effettuerà se si raggiunge un numero minimo di 8 partecipanti. Inviare mai Info@mediterraneoservice.com Mobile 3334474463

Maggiori Informazioni: Evento ufficiale

Sabato 16 ottobre – Visita gratuita al Complesso di Carminiello ai Mannesi

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ha organizzato un’apertura straordinaria del Complesso Monumentale di Carminiello ai Mannesi, nel centro storico a Napoli in via Duomo. Per l’occasione ci saranno delle visite guidate gratuite che saranno condotte dai volontari del Gruppo Archeologico Napoletano. L’area archeologica di Carminiello ai Mannesi si trova in una traversa di via Duomo, poco prima della Cattedrale e vicina a Forcella. Un complesso importante che conserva resti di epoca romana riferibili ad un grande complesso edilizio di età imperiale con annesso impianto termale e santuario dedicato al culto di Mitra

L’evento è curato dai volontari del Gruppo Archeologico Napoletano a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento e sulle misure applicate per rispettare le normative per l’emergenza.

Appuntamento : vari orari da scegliere in prenotazione dalle 9 alle -12

Contributo : visita gratuita con prenotazione obbligatoria

Organizzazione : Gruppo Archeologico Napoletano Posti limitati Obbligatoria Mascherina – Green Pass – Gruppo a Numero Chiuso

Maggiori Informazioni: prenotazioni per Visite ai Mannesi

Domenica 17 settembre – A Pozzuoli dai sotterranei dell’Anfiteatro al Macellum

Una passeggiata tra la grande storia di Pozzuoli. Si parte dal grande Anfiteatro Flavio di Puteoli, il terzo più grande al mondo dopo il Colosseo per visitare gli stupendi sotterranei. Poi, passando per i giardini della splendida Villa Avellino, si arriverà al vicino al mare per visitare il Macellum. Dopo averlo ammirato, per anni, dall’esterno, da poco oggi è stato aperto, al pubblico il “Macellum”, noto anche come “Tempio di Serapide”. Un appuntamento che intende dare la possibilità di coniugare, in un percorso, la vita sociale di Puteoli, la Pozzuoli romana, divenuta, nel tempo, Pozzuoli.

L’evento è a cura di Megaride Art a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento e sulle misure applicate per rispettare le normative per l’emergenza.

Appuntamento : – ore 10,30 ingresso Anfiteatro Flavio a Pozzuoli in via Terracciano 75

Contributo : 12 euro a persona (Tour con auricolari sanificati per mantenere più facilmente il distanziamento) e poi da aggiungere ingresso Anfiteatro 4 € e ingresso Macellum 4 €.

Organizzazione : Megaride Art – obbligo Green Pass e Mascherina Prenotazione obbligatoria 348 114 9647

Maggiori Informazioni: Evento ufficiale

Sabato 17 e domenica 18 ottobre – Il Miglio Sacro alla Sanità

Una straordinaria passeggiata che si chiama Il Miglio Sacro che ci porterà alla scoperta di luoghi bellissimi che si trovano nel giro di un miglio a partire dalle Catacombe di San Gennaro. Percorrere il Miglio Sacro significa andare alla scoperta delle bellezze del Rione Sanità, quel rione di Napoli dove hanno vissuto popoli diversi e dove un tempo passavano in carrozza papi, re e cardinali. Una visita guidata ed un percorso speciale che ci porterà in ben sei luoghi diversi e straordinari che ci faranno scoprire un altro e bellissimo volto nascosto della città. Si parte alle 9: 00 dall’ingresso delle Catacombe di San Gennaro, le grandi Catacombe di Napoli in Via Capodimonte 13 vicino alla Basilica del Buon Consiglio. La passeggiata termina nei pressi di Piazza Cavour dopo aver visitato ben sei straordinari luoghi di Napoli. Il tour dura circa 3 ore e 30 minuti.

Ecco le tappe: Catacombe di San Gennaro, Basilica di San Gennaro extra moenia, Basilica di Santa Maria della Sanità, Cripta delle Catacombe di San Gaudioso (esterno), Basilica di San Severo fuori le mura e Cappella dei Bianchi con visita esclusiva all’opera “Il figlio velato” di Jago, Palazzo Sanfelice e dello Spagnuolo. Porta San Gennaro, con il dipinto di Mattia Preti da poco restaurato. Il tour termina nei pressi di P.zza Cavour

Appuntamento : L’appuntamento è alle ore 9:00 presso la biglietteria delle catacombe di San Gennaro in Via Capodimonte 13, accanto alla basilica del Buon Consiglio.

Contributo : € 15 intero o € 13 per under 18, over 65, studenti.0-6 anni gratuito.

Organizzazione : Catacombe di Napoli – Le visite guidate saranno effettuate nel rispetto delle misure di prevenzione previste dall'emergenza. Mascherina obbligatoria – Obbligatoria la prenotazione: 081 744 3714

Maggiori Informazioni: – Il Miglio Sacro alla Sanità

