Il Lunedì di Napoli da Vivere: 4 eventi gratuiti a Napoli durante la settimana dal 20 al 25 settembre 2021

Eventi gratuiti in città anche durante la settimana che va da lunedì 20 a sabato 25 settembre 2021, Anche questa settimana cose da fare gratis o a pochi euro e da non perdere a Napoli in attesa del prossimo grande weekend.

È appena finito un weekend pieno di eventi a Napoli ed anche il prossimo sarà altrettanto entusiasmante e pieno di cose da fare. Nel frattempo diamo un’occhiata a cosa succede a Napoli durante la settimana da lunedì 20 a sabato 25 settembre 2021 perché ci sono alcuni eventi particolari che vogliamo già segnalarvi.

Da tener presente che i quattro eventi che vi segnaliamo per questa settimana sono tutti gratuiti. Vi ricordiamo per alcuni eventi potrebbe essere necessario il green pass per accedere.

ETHNE, le Danze del mondo all’Edenlandia di Napoli: il Programma delle serate

Sette appuntamenti gratuiti dal 15 al 30 settembre 2021 all’Edenlandia, per la rassegna ETHNE per proporci la scoperta di danze da tutto il mondo dall’Hip hop al flamenco, dal tango alla salsa, dalla danza del ventre alla capoeira senza dimenticare la nostra tarantella. Giovedì 23 settembre: SALSA – La salsa si sviluppa in vari stili che si differenziano principalmente per gestualità, figure, ramificazioni musicali di stampo culturale. – Venerdì 24 settembre TARANTELLA – con una tappa che farà scatenare la gente dopo questo periodo difficile. Chi vive di danza, non può smettere di ballare. ETHNE, le Danze del mondo

Sotto il segno di San Gennaro: 20 artisti per il Santo Patrono di Napoli

Una bella mostra gratuita con i lavori di 20 artisti napoletani che hanno decostruito e reinterpretato il potente culto iconografico di San Gennaro donandogli nuove gradazioni e densità. Una mostra gratuita da non perdere nel Convento di San Domenico Maggiore dal titolo “Sotto il segno di San Gennaro/Strategie dello sguardo” a cura di Loredana Troise. Esposti, tra gli altri , anche lavori di Ernesto Tatafiore, Maurizio Elettrico, Mimmo Jodice, Christian Leperino, Lello Masucci, Nello Petrucci, Roxy in the Box e tanti altri. Sotto il segno di San Gennaro

Spettacoli teatrali gratuiti al Maschio Angioino

C’è la direzione artistica di Maurizio de Giovanni per la bella rassegna teatrale gratuita fino a ottobre al Maschio Angioino di Napoli con tanti grandi attori. In settimana:

Mercoledì 22 settembre 21:00 – ENZO MOSCATO in “LUPARELLA ovvero Foto di Bordello con Nanà”

Giovedì 23 settembre 21:00 – ROSARIA DE CICCO in “I GIORNI DELL’ABBANDONO” – Produzione IL POZZO E IL PENDOLO

Venerdì 24 settembre 21:00 – “FATHER & SON”, Inseguendo Chet Baker” con ANTONELLO COSSIA

Sabato 25 settembre 21:00 – “CANZONI PER IL COMMISSARIO RICCIARDI” di e con MAURIZIO DE GIOVANNI Produzione IL POZZO E IL PENDOLO

Maggiori informazioni – spettacoli teatrali gratuiti

A Napoli Tarabaralla un evento con mostra, laboratori e spettacolo gratuiti per bambini e famiglie

Dal 20 al 22 settembre arriva a Napoli il progetto “Tarabaralla Il tesoro del bruco baronessa” realizzato da Carthusia Edizioni in collaborazione con BPER Banca che propone a Napoli una tre giorni gratuita per bambini e famiglie tra Mostre, laboratori e uno spettacolo che si terranno tra Palazzo Fondi a via Medina e il Teatro Politeama di Monte di Dio. A Napoli Tarabaralla

