Arriva a Napoli Tarabaralla un evento con mostra, laboratori e spettacolo gratuiti per bambini

Arriva anche a Napoli “Tarabaralla” un progetto culturale itinerante di educazione finanziaria per bambini, ragazzi e famiglie che comprende mostra, laboratori e uno spettacolo musicale, tutti gratuiti

Dal 20 al 22 settembre 2021 arriva a Napoli il progetto “Tarabaralla Il tesoro del bruco baronessa” realizzato da Carthusia Edizioni in collaborazione con BPER Banca che propone una tre giorni gratuita per bambini e famiglie. Ci saranno mostre, laboratori e uno spettacolo tra Palazzo Fondi a via Medina e il Teatro Politeama di Monte di Dio.

“Tarabaralla” è un progetto culturale itinerante di educazione finanziaria per ragazzi che comprende mostra, laboratori e uno spettacolo musicale, tutti gratuiti, generati dall’albo illustrato “Tarabaralla. Il tesoro del bruco baronessa”, realizzato da Carthusia edizioni impegnata in percorsi educativi in ambito sociale e culturale. I testi e musiche sono della compositrice e pianista Elisabetta Garilli e le immagini dell’illustratrice Valeria Petrone.

Tarabaralla. Il tesoro del bruco baronessa a Napoli

Gli eventi gratuiti previsti dal 20 al 22 settembre 2021 sono:

Mostra: lunedì 20 e martedì 21 settembre 2021 ore 14:30-18:30 – ingresso libero, nei limiti delle misure di prevenzione pandemica

lunedì 20 e martedì 21 settembre 2021 ore 14:30-18:30 – ingresso libero, nei limiti delle misure di prevenzione pandemica Laboratori: lunedì 20 e martedì 21 settembre ore 15:00-16:30 e ore 17:00-18:30 (durata di 90 minuti – max.25 partecipanti); a cura dell’Associazione Kolibrì per bambine e bambini dai 4 ai 10 anni; gratuiti con prenotazione obbligatoria a: info@casadelcontemporaneo.it e 345 4679142 (anche whatsapp).

lunedì 20 e martedì 21 settembre ore 15:00-16:30 e ore 17:00-18:30 (durata di 90 minuti – max.25 partecipanti); a cura dell’Associazione Kolibrì per bambine e bambini dai 4 ai 10 anni; gratuiti con prenotazione obbligatoria a: info@casadelcontemporaneo.it e 345 4679142 (anche whatsapp). Spettacolo: mercoledì 22 settembre 2021 ore 18:30 – per famiglie con bambini e ragazzi di ogni età – ingresso consentito a partire dalle ore 17:45 – Teatro Politeama, Napoli Via Monte di Dio 80 con ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria a: kolibrinapoli@gmail.com e 333 5223339

La tappa napoletana dell’evento Taraballa è sostenuta dalla Fondazione Campania dei Festival – Maggiori informazioni

Foto Taraballa

