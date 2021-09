Viviani per strada: spettacoli teatrali al Teatro Trianon a Napoli

Erano previsti nella bellissima location di Piazza del Plebiscito, le due belle commedie di Raffaele Viviani il grande attore e commediografo napoletano ma, a pochi giorni dalle manifestazioni, non è stato concesso il permesso.

Da sabato 25 a mercoledì 29 settembre 2021 alle 21:00 nel Teatro Trianon, delle commedie di Raffaele Viviani il grande attore e commediografo napoletano cui è anche dedicato il Teatro Trianon Viviani di Napoli. Le commedie fanno parte del secondo capitolo di Viviani per strada, il progetto del Trianon Viviani, curato e diretto da Nello Mascia che è già stato rappresentato, con grande successo per strada, e recentemente all’interno del teatro Trianon di Forcella.

Il progetto Viviani per strada di Nello Mascia

Il progetto Viviani per strada a cura di Nello Mascia è stato già portato “per strada” con gli spettacoli Porta Capuana e Mmiez’ a Ferrovia, e stavolta, per questo secondo capitolo Mascia ha scelto altri due atti unici di Raffaele Viviani: Via Partenope e Tuledo ‘e notte (Via Toledo di notte), scritti entrambi nel 1918. Gli spettacoli furono scritti da Viviani dopo la sconfitta di Caporetto, quando il Governo italiano tassò il teatro di varietà per disincentivare l’allestimento di questo tipo di spettacoli.

Previsti da Mascia all’aperto, a Piazza del Plebiscito, i due spettacoli saranno invece riproposti nel teatro Trianon a Forcella per delle mancate autorizzazioni. Sul palco del Teatro Trianon Viviani ci sarà lo stesso Nello Mascia che firma anche la regia, assieme a Daud Afzal, Rossella Amato, Matteo Biccari, Ciro Cascino, Peppe Celentano, Gianluca d’Agostino, Francesco Del Gaudio, Angela De Matteo, Massimo De Matteo, Chiara Di Girolamo, Roberto Giordano, Pierluigi Iorio, Roberto Mascia, Massimo Masiello, Matteo Mauriello, Simone Mazzella, Ciccio Merolla, Ivano Schiavi, Daniela Sponzilli e Imma Tammaro. La musica è di Ciro Cascino e Ciccio Merolla.

Via Partenope e Tuledo ‘e notte al Teatro Trianon Viviani

I due atti unici di Viviani, diretti da Nello Mascia, saranno il prologo alla stagione ‘21/’22 del Trianon Viviani curata da Marisa Laurito. I due spettacoli andranno in scena tutti i giorni da sabato 25 a mercoledì 29 settembre 2021 alle 21 tranne la recita di domenica 26, prevista alle 18. I biglietti, dal costo di 8 € + prevendita saranno acquistabili presso il botteghino del teatro, prevendite autorizzate e online su AzzurroService.net. Nel rispetto delle normative vigenti i posti sono contingentati e numerati ed è obbligatorio il green pass e l’uso della mascherina.

