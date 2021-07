Al Teatro Trianon Viviani di Napoli tornano gli spettacoli di “Viviani per Strada”

Due commedie da non perdere al Teatro Trianon Viviani con Viviani per strada, per la regia di Nello Mascia: due atti unici vivianeschi dal titolo Porta Capuana e Mmiez’â Ferrovia

Si terranno dall’8 all’11 luglio 2021 al Teatro Trianon Viviani la coppia di commedie di Viviani per strada, per la regia di Nello Mascia, due atti unici vivianeschi dal titolo Porta Capuana e Mmiez’â Ferrovia.

Dopo il grande successo dello scorso settembre ottenuto dalle rappresentazioni all’aperto, per le strade di Napoli, il Teatro Trianon Viviani, diretto da Marisa Laurito, ripropone sul suo palcoscenico le due commedie di Viviani per strada. Un progetto interessante curato e diretto da Nello Mascia.

Due opere di cento anni fa che hanno un unico protagonista, il popolo, e che ci fanno ragionare su come eravamo e su come il tempo ci ha cambiati “mirando a individuare indizi per affrontare più consapevoli e più forti il prossimo futuro”. Due atti unici del 1918, rappresentati con successo al teatro Umberto all’indomani della disfatta di Caporetto, in un periodo molto simile al nostro in quanto in piena pandemia dell’influenza spagnola, che fra il 1918 e il 1920 contagiò quasi mezzo miliardo di persone facendo quasi 50 milioni di morti.

I due atti unici di Viviani: Porta Capuana e Mmiez’â Ferrovia

Porta Capuana – È la piazza storicamente nota per il suo mercato all’aperto fatto da un’umanità variegata, di venditori al minuto e pescivendoli truffaldini, che esprime il proprio sentimento di solitudine e di rabbia nei confronti del proprio destino di povertà, ma dotata anche di una spiccata autoironia. Su tutti domina il personaggio di don Ciro ‘o capitalista un usuraio e bellimbusto che corteggia Stella, suscitando la gelosia di donna Rosa, «anima nera», sua amante che sparla della rivale. Le maldicenze arrivano anche a don Vincenzino, guappo della zona e marito di Stella. La tensione sale e improvvisamente esplode.

Mmiez'â Ferrovia– Stavolta Viviani ci porta tra il variopinto mondo che ruota intorno alla piazza anch'essa composta da un'umanità molto variopinta fatta da Strilloni che si contendono i clienti, dal Cantante di pianino un po' mariuolo, dal cliente del barbiere che perde il treno per i ritardi nel taglio e da tanti altri come Concettina, che sta per cedere alle lusinghe di don Alberto, uomo senza scrupoli che la porterà alla rovina. Ma la ragazza riuscirà a ravvedersi grazie a Nannina un ragazza vinta e rassegnata al suo amore disperato e alla sua vita perduta.

Nei due spettacoli sulla scena assieme allo stesso Nello Mascia che firma anche la regia, Davide Afzal, Maria Basile, Mariano Bellopede, Peppe Celentano, Rosaria De Cicco, Gennaro Di Colandrea, Chiara Di Girolamo, Valentina Elia, Gianni Ferreri, Roberto Giordano, Pierluigi Iorio, Roberto Mascia, Massimo Masiello, Matteo Mauriello, Marianna Mercurio, Ciccio Merolla, Ivano Schiavi e Patrizio Trampetti.

Le elaborazioni musicali sono di Mariano Bellopede e Ciccio Merolla. Le scenografie sono curate da Raffaele Di Florio e i costumi da Anna Verde, con le luci di Gianluca Sacco e il suono di Daniele Chessa.

Viviani per strada: prezzi, orari e date

Quando: giovedì 8 e venerdì 9 luglio, alle 21, e domenica 11 luglio, alle 19

giovedì 8 e venerdì 9 luglio, alle 21, e domenica 11 luglio, alle 19 Dove: Teatro Trianon Viviani Piazza Vincenzo Calenda, 9, Napoli

Teatro Trianon Viviani Piazza Vincenzo Calenda, 9, Napoli Prezzo biglietto: Prezzi da 11 a 19 euro acquistabili presso il botteghino del teatro, le prevendite autorizzate e online sul circuito AzzurroService

Prezzi da 11 a 19 euro acquistabili presso il botteghino del teatro, le prevendite autorizzate e online sul circuito AzzurroService Contatti e informazioni: NB I posti sono contingentati e numerati e all’ingresso, un addetto del teatro rileverà la temperatura degli ospiti. La mascherina è obbligatoria. Maggiori informazioni Teatro Trianon

