2 Spettacoli Teatrali di Raffaele Viviani gratis nei vicoli e Piazze di Napoli

Il nuovo Trianon Viviani diretto da Marisa Laurito porta all’aperto, a porta Capuana e piazza Garibaldi due atti unici di Raffaele Viviani

Una nuova stagione per il Teatro Trianon Viviani che, con la direzione artistica di Marisa Laurito, porta due spettacoli di Raffaele Viviani all’aperto per le strade di Napoli e gratis.

Gli spettacoli sono Porta Capuana e Mmiez’ a Ferrovia, due atti unici del 1918 di Viviani che furono rappresentati all’epoca al teatro Umberto all’indomani della disfatta di Caporetto.

Raffaele Viviani vide in entrambi “un unico protagonista, il coro, il popolo” e queste due rappresentazioni, dal 26 al 30 settembre 2020, saranno presentate gratuitamente per strada, in occasione del 70° anniversario della scomparsa del commediografo al quale è dedicato il teatro.

Nello Mascia porta gli spettacoli per strada tutti i giorni

Il progetto è curato e diretto da Nello Mascia che propone l’allestimento dei due atti unici di Viviani Porta Capuana e Mmiez’ a Ferrovia nei luoghi dove sono stati ideati e ambientati.

Porta Capuana e Mmiez‘ a Ferrovia si terranno tutti i giorni da sabato 26 a mercoledì 30 settembre 2020. Porta Capuana inizierà alle 20:30 e andrà in scena nello slargo tra l’antica porta della città e la vecchia sede della Pretura, mentre Mmiez ‘a Ferrovia sarà messo in scena alle 23, al centro di piazza Garibaldi, nell’area pedonale coperta.

Come partecipare agli spettacoli

I biglietti sono gratuiti ma richiedono la prenotazione obbligatoria e saranno 190 per ogni luogo di spettacolo: le richieste di prenotazione vanno inviate per email all’indirizzo info@teatrotrianon.org da lunedì 21 settembre.

Per il contingentamento dei posti, si può prenotare un massimo di due biglietti per spettacolo e nella richiesta va indicata chiaramente la data e il luogo dello spettacolo (porta Capuana oppure piazza Garibaldi), nonché il numero dei biglietti (uno o due).

Il Trianon Viviani provvederà a confermare per email la prenotazione, compatibilmente con la disponibilità dei posti, e indicherà quando ritirare i biglietti presso il botteghino del teatro.

Nel rispetto della normativa vigente i posti sono contingentati e numerati ed è obbligatorio l’uso della mascherina. All’ingresso, un addetto del teatro rileverà la temperatura degli ospiti.

Viviani per strada: prezzi, orari e date

Quando: da sabato 26 a mercoledì 30 settembre 2020

da sabato 26 a mercoledì 30 settembre 2020 Orari e luoghi: a porta Capuana, ore 20:30 – a piazza Garibaldi, ore 23

a porta Capuana, ore 20:30 – a piazza Garibaldi, ore 23 Prezzo biglietto: gratuito con prenotazione obbligatoria

gratuito con prenotazione obbligatoria Contatti e informazioni: 081 2258285 – Teatro Trianon Viviani

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata