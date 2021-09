Gran Galà Concerto in omaggio a Enrico Caruso al Teatro San Carlo di Napoli

Un grande concerto nel Massimo napoletano per ricordare nel tempio della lirica il grande tenore e Maestro Enrico Caruso.

Si terrà domenica 19 settembre 2021 al Teatro San Carlo un grande concerto, voluto dalla Fondazione Teatro di San Carlo, per ricordare nel tempio della lirica napoletano il grande tenore e Maestro Enrico Caruso.

Enrico Caruso, nacque a Napoli il 25 febbraio 1873 e fu uno dei più grandi testimoni della cultura partenopea nel mondo. Caruso, già famoso in Italia, cantò un’unica volta al San Carlo nell’inverno del 1901 con L’Elisir d’amore di Gaetano Donizetti ma il grande successo a livello mondiale lo ebbe qualche anno dopo in America dove si esibì per lungo tempo al Teatro Metropolitan di New York.

Il Gala Concerto in Omaggio a Enrico Caruso

Il gala concerto del 19 settembre al Teatro San Carlo è inserito nel vasto programma di eventi voluto dalla Regione Campania, per celebrare il grande artista napoletano che ha portato l’anima di Napoli e la canzone napoletana in giro per il mondo.

Tra i tanti eventi già svolti un recital di Gigi Finizio a Sorrento, un concerto a luglio per un’Estate da Re a Caserta dedicato al tenore, ed altri appuntamenti nel corso del Ravello Festival.

Il 19 settembre il Gala Concerto del Teatro di San Carlo sarà diretto dal Maestro Marco Armiliato con i tenori Francesco Meli, Freddie De Tommaso, Francesco Demuro e l’Orchestra del Teatro di San Carlo.

Gala Concerto per Caruso: prezzi, orari e date

Quando: Domenica 19 settembre, ore 19.00

Dove: Teatro San Carlo di Napoli

Teatro San Carlo di Napoli Prezzo biglietto: da 20 a 150 €

Contatti e informazioni: Teatro San Carlo di Napoli Telefono: – +39 081 7972331/421

