MARetica 2021 a Procida: il festival culturale nel suggestivo scenario di Terra Murata

Ripensare l’uomo partendo dal mare è il tema della quarta edizione di Maretica il Festival Culturale che si terrà a Procida a Terra Murata all’inizio di settembre con importanti personaggi del mondo della cultura ma anche concerti di Fede ‘n’ Marlen e di Dario Sansone dei Foja

Dal 10 al 12 settembre 2021 a Procida, isola che sarà Capitale italiana della Cultura 2022, si terrà la quarta edizione di «MARetica», una interessante rassegna culturale che porterà sull’isola scrittori e documentaristi per «ripensare l’uomo partendo dal mare».

A Maretica 2021 ci saranno anche un premio letterario, workshop, proiezioni, musica e letture e due concerti, uno del duo Fede ‘n Marlene e l’altro di Dario Sansone e Ennio Frongillo del gruppo musicale i Foja.

La giuria di Maretica 2021 e il premio assegnato

Alessandro Baricco è il Presidente della Giuria che assegna l’omonimo premio, insieme alle scrittrici Daria Bignardi, Valeria Parrella ed Elisabetta Montaldo, allo storico Claudio Fogu e al montatore GiòFranchini.

Vincitore di Maretica 2021e è “Galata Museo del Mare” di Genova, per la varietà dei reperti, la linearità dei percorsi tematici, e il legame con il territorio. La Giuria lo ha premiato per il racconto che fa del mare come luogo da cui si parte e a cui si arriva, come crocevia di storie e di invenzioni.

Il programma di Maretica 2021 a Terra Murata

venerdì 10 settembre ore 19.30 – Piazza Guarraccino – dialoghi sulla mostra di reperti iliadici

Alessandro Baricco e Paolo Giulierini, direttore del Museo Archeologico Nazionale di Napoli dialogheranno sulla mostra di reperti iliadici esposti presso la cappella della Purità di Procida e il MANN. A seguire letture tratte dal libro “Iliade, Omero” di Alessandro Baricco a cura dell’autore e di Alessandra Sacchi.

sabato 11 Settembre ore 19.30 – Piazza Guarraccino – assegnazione del Premio MARetica.

Prima parte della serata con Daria Bignardi e la giuria del Premio che illustreranno le altre opere in concorso quest’anno, che sono, oltre al museo vincitore, le opere letterarie “I mostri del mare” di Chloe Aridijs (Playground), “Isole” di Francis Gavin (Edt), il saggio “Il mare salato” di Roberta Morosini (Viella), “Il turno di Grace” di William Wall (Nutrimenti), e il documentario My Octopus Teacher (Netflix).

Nell’intervallo: esibizione musicale del duo Fede ‘n Marlene.

Seconda parte della serata Alessandro Baricco annuncerà il vincitore e il premio MARetica verrà ritirato da Pierangelo Campodonico, Direttore di “Galata Museo del Mare” di Genova,che per l’occasione porterà sull’isola un reperto di grande importanza: il libretto di navigazione di Piero Calamai, il comandante dell’Andrea Doria, di cui ricorre il 65° anniversario della tragedia.

Seguirà Valeria Parrella che dialogherà con Pierangelo Camponico sulle narrazioni museali del mare. Interverranno Claudio Fogu con la storica Raffaella Salvemini e il pubblico.

Chiusura musicale con l’esibizione di Dario Sansone e Ennio Frongillo (del gruppo musicale i Foja).

Domenica 12 Settembre – previste gare sportive di coastal rowing con traversata storica che parte dal porto romano di Miseno e arriva al porto miceneo di Vivara.

MARetica è una manifestazione organizzata dall’Associazione Canottieri Isola di Procida, il Trofeo del Mare – Procida Quinta Repubblica Marinara, e dal Premio Mare-Isola di Procida, con il patrocinio del Comune di Procida, Assessorato cultura ed eventi del Comune di Procida.

MARetica è realizzata con il sostegno del MANN, Linvea, Wow Green Power e in collaborazione con la Scuola Holden, MANN e Torino Film Lab.

Per partecipare agli eventi occorre prenotare scrivendo a: Ludovica Lanzuise ludovicalanzuise@gmail.com (dalle 10 alle 17)

