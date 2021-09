Gli ozi di Ercole, 10 lezioni-spettacolo gratuite nel Parco Archeologico di Ercolano

10 eventi gratuiti da non perdere tra il Parco Archeologico di Ercolano, il Parco Maiuri e Villa Campolieto, 10 lezioni spettacolo con personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo: Gli ozi di Ercole

Dieci lezioni spettacolo dal 9 settembre al 16 ottobre 2021 si terranno tra il Parco Archeologico di Ercolano ed altri splendidi luoghi vesuviani tra cui Villa Campolieto. La rassegna, a cura a Gennaro Carillo, si chiama “Gli ozi di Ercole. Materia e corpi tra antico e moderno” ed è un ciclo di incontri che porteranno a Ercolano tanti protagonisti della cultura e dello spettacolo italiani.

Gli incontri seguiranno il filo conduttore della cultura materiale, indagata nei suoi aspetti antropologici, storici, filosofici e soprattutto come elemento costitutivo dell’immaginario occidentale. Un tema che offrirà lo spunto per una riflessione più ampia sulla questione del desiderio e dell’appetito, anzi degli appetiti, in un andirivieni costante tra antico e moderno e un’attenzione peculiare riservata all’eros. Di qui, un programma con una forte coerenza interna, in un luogo, la città antica di Ercolano, in cui abbondano i segni perturbanti della vita quotidiana di due millenni fa.

“Gli ozi di Ercole. Materia e corpi tra antico e moderno”

giovedì 9 settembre – Laura Pepe – Anna Bonaiuto – BANCHETTARE DI UOMINI E DEI. DAL BUE DI PROMETEO AL CINGHIALE DI TRIMALCIONE

– BANCHETTARE DI UOMINI E DEI. DAL BUE DI PROMETEO AL CINGHIALE DI TRIMALCIONE sabato 11 settembre – Marino Niola e Elisabetta Moro – ARCHEOLOGIA DELLA DIETA MEDITERRANEA

– e – ARCHEOLOGIA DELLA DIETA MEDITERRANEA sabato 18 settembre – Francesco Sirano – Gennaro Rispoli – SCARICARE IL PESO DELLA NATURA. SULLE DEIEZIONI TRA ARCHEOLOGIA E SCIENZA

– – – SCARICARE IL PESO DELLA NATURA. SULLE DEIEZIONI TRA ARCHEOLOGIA E SCIENZA giovedì 23 settembre – Laura Pepe e Valentina Carnelutti – DIETRO LA PORTA CHIUSA. EROS TRA ERCOLANO E POMPEI

– – DIETRO LA PORTA CHIUSA. EROS TRA ERCOLANO E POMPEI mercoledì 29 settembre – Giovanni Bietti , BARBARO APPETITO: SUL DON GIOVANNI DI DA PONTE / MOZART (LEZIONE CONCERTO)

– , BARBARO APPETITO: SUL DON GIOVANNI DI DA PONTE / MOZART (LEZIONE CONCERTO) sabato 2 ottobre Corrado Bologna – LE SALSICCE DI SANCHO

LE SALSICCE DI SANCHO Domenica 3 ottobre – Ivano Dionigi – Massimo Popolizio – LUCREZIO: LA NATURA SENZA VELIA

– LUCREZIO: LA NATURA SENZA VELIA Giovedì 7 ottobre – Ilaria Gaspari – I PIACERI E I GIORNI, TRA ANTICO E MODERNO

– – I PIACERI E I GIORNI, TRA ANTICO E MODERNO Sabato 9 ottobre – Edoardo Camurri . LE PORTE DELLA PERCEZIONE

– LE PORTE DELLA PERCEZIONE Sabato 16 ottobre – EdoardoCamurri, Marino Niola, Alfonso Iaccarino – LO CHEF STELLATO SOPRA DI ME. CRITICA DELLA RAGION CUOCA

Gli eventi si svolgeranno presso il Parco Archeologico di Ercolano, il Parco Maiuri e Villa Campolieto ad orari diversi e saranno ad ingresso libero fino a esaurimento posti. Per accedere è necessaria la prenotazione obbligatoria sul sito ufficiale ed il rispetto delle normative in vigore per l’emergenza in corso

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata