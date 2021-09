Film all’aperto a Napoli dal 6 al 12 settembre 2021: il lunedì di Napoli da Vivere

Ultima settimana con ancora molte arene estive all’aperto a Napoli e nelle vicinanze con grandi film ogni sera. Anche dal 6 al 12 settembre 2021 ci saranno tanti film di qualità nel centro di Napoli o nelle immediate vicinanze

Ancora film all’aperto a Napoli e nelle immediate vicinanze sempre con tanti bei film in programmazione. Ecco il programma e i prezzi delle arene estive durante la settimana che va da lunedì 6 a domenica 12 settembre 2021. Vi ricordiamo che in alcune arene potrebbe essere necessario il green pass per accedere.

Film gratuiti nel Cortile di San Domenico Maggiore a Napoli

Gratis – Una bella rassegna gratuita di film sotto le stelle si terrà nel Centro Storico di Napoli nel cortile del Convento di San Domenico Maggiore fino al 15 settembre 2021 con posti prenotabili sul sito Eventbrite. I prossimi film

lunedì 6 – ALLA MIA PICCOLA SAMA Waad-Al-Khateab e Edward Watts (Gran Bretagna, 2019 – 100′)

martedì 7 – DILILÌ A PARIGI Michel Ocelot (Francia, 2018 – 95′)

mercoledì 8* – GELSOMINA VERDE Massimiliano Pacifico (Italia, 2019 – 78′)

giovedì 9 e venerdì 10* – IL BUCO IN TESTA Antonio Capuano (Italia, 2020 – 95′)

sabato 11*- OSANNAPLES M. Deborah Farina (Italia, 2021 – 110′)

domenica 12 – CARO DIARIO Nanni Moretti (Italia, 1993 – 101′)

Maggiori informazioni – Film gratis a San Domenico Maggiore

Arena Puteolana: Cinema all’aperto al Rione Terra a Pozzuoli

Ingresso 3,50 € – Grandi film all’aperto al Rione Terra a Pozzuoli. Il programma di luglio del cinema all’aperto in uno dei punti più belli e panoramici di Pozzuoli. Ma anche concerti e spettacoli teatrali al Rione Terra

06 Settembre, Lunedì – THE FATHER – NULLA E’ COME SEMBRA

07 Settembre, Martedì – NOMADLAND

08 Settembre, Mercoledì – SCHOOL OF MAFIA

10 Settembre, Venerdì – RIONE SANITA’ LA CERTEZZA DEI SOGNI

12 Settembre, Domenica – IL CASO BRAIBANTI

Maggiori informazioni Arena Puteolana

Vanvitelli sotto le stelle: cinema gratuito sotto le stelle al Real Belvedere di San Leucio

Ingresso gratuito – fino al 12 settembre 2021 la rassegna gratuita di cinema all’aperto di sera “Vanvitelli sotto le stelle” che si terrà al Real Belvedere di San Leucio, vicino Caserta. Ritiro biglietti in precedenza

Sabato 12 settembre alle ore 21– ‘Padrenostro’ di Claudio Noce – presente il regista Claudio Noce

Maggiori informazioni: Vanvitelli sotto le stelle

