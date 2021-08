Passeggiate Archeologiche sotto le Stelle degli Scavi Archeologici di Pompei

Una visita straordinaria assieme a Wander Naples al Parco Archeologico di Pompei: un’esperienza unica per adulti e bambini di notte in uno dei luoghi più belli al mondo

Delle belle e interessanti Passeggiate Archeologiche Sotto le stelle per adulti e famiglie si terranno nel Parco Archeologico di Pompei nei giorni 3 – 4 – 10 – 11 e 25 Settembre 2021 a cura di Wander Naples with Anna.

Visitare di sera Pompei consentirà di vivere un’esperienza davvero unica e particolarmente suggestiva per adulti e famiglie in uno dei siti archeologici più importanti al mondo. Le visite inizieranno dall’ingresso di Porta Marina e proseguiranno fino all’area del Foro, uno dei luoghi più monumentali del sito, cuore della vita politica, religiosa ed economica della città antica. Sarà possibile così ammirare assieme alla guida di Wander Naples i principali monumenti della vita pubblica di Pompei come il Tempio di Giove, il Macellum, il Tempio di Apollo, la Basilica con uscita dal tempio di Venere, dal quale sarà possibile accedere all’Antiquarium, di recente inaugurato nel suo rinnovato allestimento.

Una visita particolare per adulti e famiglie con Wander Naples

Una visita straordinaria assieme agli esperti di Wander Naples che sarà ripetuta per più sere a Settembre 2021, un’esperienza unica per adulti e famiglie da vivere di sera alla scoperta dello straordinario Parco Archeologico di Pompei, uno dei luoghi più belli al mondo.

Gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle normative vigenti con disponibilità limitate a causa del contingentamento dei ingressi. È consigliato prenotarsi quanto prima. Obbligatorie Mascherine e green pass per accesso al Parco Archeologico.

Passeggiate Archeologiche Sotto le stelle: prezzi, orari e date

Quando: la sera dei giorni 3 – 4 – 10 – 11 e 25 Settembre 2021

la sera dei giorni 3 – 4 – 10 – 11 e 25 Settembre 2021 Durata : 1 ora e mezzo circa

: 1 ora e mezzo circa Dove: Parco Archeologico di Pompe, ingresso di Porta Marina

Parco Archeologico di Pompe, ingresso di Porta Marina Prezzo visita guidata: € 10 dai 14 anni in su – € 5 dai 6 ai 14 anni – gratuito per bambini sotto i 6 anni (comprensivo di auricolari usa e getta)

€ 10 dai 14 anni in su – € 5 dai 6 ai 14 anni – gratuito per bambini sotto i 6 anni (comprensivo di auricolari usa e getta) Prezzo biglietto di ingresso al sito : Dai 18 anni in su 5€ (+ 1,50€ di prevendita on –line) – Gratuito sotto i 18 anni.

: Dai 18 anni in su 5€ (+ 1,50€ di prevendita on –line) – Gratuito sotto i 18 anni. Contatti e informazioni: Prenotazione obbligatoria e info al 339 4776080 WhatsApp

Prenotazione obbligatoria e info al 339 4776080 WhatsApp Evento organizzato da Wander Italy Tours S.R.L.S – Facebook

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata

Contenuto a pagamento