La Notte dei Desideri: una serata per osservare le stelle ad Agerola all’Osservatorio Astronomico

Una serata speciale nell’ambito del Festival Sui Sentieri degli Dei, il Festival dell’Alta Costiera Amalfitana, che permetterà di osservare le stelle nell’Osservatorio Astronomico S. Di Giacomo di Agerola

Sarà la Notte dei desideri quella che si svolgerà ad Agerola il 12 agosto 2021 presso l’Osservatorio Astronomico S. Di Giacomo una struttura che ha aperto appena qualche anno fa, ma che ad ottobre 2020 ha già scoperto una stella nova nella galassia di Andromeda.

La Notte dei desideri ad Agerola si terrà il 12 agosto 2021 nell’ambito del Festival Sui Sentieri degli Dei il Festival dell’Alta Costiera Amalfitana presso l’Osservatorio Astronomico S. Di Giacomo AstroCampania in collaborazione col Comune di Agerola.

Una bella serata su prenotazione con osservazioni delle “perseidi”, le stelle cadenti di S. Lorenzo tra le stelle cadenti che sfrecciano nel cielo estivo, ma che comprende anche osservazioni ai telescopi dei pianeti giganti Saturno e Giove, uno spettacolo al Planetario e altre attività.

La Notte dei desideri all’Osservatorio Astronomico S. Di Giacomo

I partecipanti troveranno a loro disposizione dei telescopi e ci saranno anche gli esperti divulgatori dell’associazione che guideranno le osservazioni e gli spettacoli al Planetario. Non mancherà anche un racconto di Anna Schiappa su “L’Orsa Maggiore nell’immaginario popolare” e poi brevi letture di poesie dedicate alle stelle di Liliana Arena.

L’evento si svolgerà tramite prenotazione obbligatoria e versamento del contributo anticipato: è obbligatorio l’uso della mascherina e rispettare il distanziamento tra le persone e dove richiesto il Green Pass. La visita sarà guidata sarà organizzata per un numero limitato di persone e su vari turni:

L’evento prevede una visita differenziata: solo osservazioni ai telescopi o compresa di spettacolo al Planetario;

Visita con Planetario ore 20:00 ( con Green Pass )

Visita solo osservazioni ore 20:35

Visita con Planetario ore 21:15 ( con Green Pass )

Visita solo osservazioni ore 21:15

Visita solo osservazioni ore 22:25

per tutti: racconti su l’Orsa Maggiore nell’immaginario popolare, e brevi letture di poesie dedicate alle stelle alle 20:45 e 22:00

Il contributo richiesto è di 3 € per visita solo osservazioni e di 7 € per visita con Planetario e osservazioni ) Per le visite comprensive di accesso all’interno della struttura è richiesto il “Green Pass” per i maggiori di anni 11 e sarà richiesto e verificato. Per partecipare bisogna prenotare al seguente link: PRENOTAZIONI

Successivamente bisognerà inviare una email a divulgazione@astrocampania.it indicando Nome, numero persone, e codice prenotazione indicato dalla procedura di prenotazione.

