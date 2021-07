In_Canto, suoni e suggestioni dal Sud: danza contemporanea a Pietrarsa e alla Mostra d’Oltremare

Nell’ambito di Oltre la Linea la rassegna di danza contemporanea che si sviluppa tra l’Anfiteatro di Pietrarsa a Portici, il Teatro dei Barbuti di Salerno, la Mostra D’oltremare e il Maschio Angioino di Napoli vi segnaliamo in particolare un evento che sarà ripetuto per tre serate: Akerusia Danza e ‘A luna & ‘o sole

Nell’ambito della rassegna di danza contemporanea Oltre la linea 2021che si sta tenendo in Campania in questi giorni, all’anfiteatro all’aperto del Museo di Pietrarsa ci sarà uno spettacolo da non perdere. Venerdì 23 luglio si terrà Akerusia Danza e ‘A luna & ‘o sole con la collaborazione artistica di Antego della durata di circa 35 minuti (in versione ridotta) che andrà in scena, nell’ambito della stessa rassegna anche il 27 e 28 luglio alla Mostra d’Oltremare.

Akerusia Danza e ‘A luna & ‘o sole

È il racconto di momenti della storia meridionale segnata dai cambiamenti che trasformarono il nostro Sud. Dai suoni di una terra incontaminata comincia un viaggio al femminile nella terra “Madre”: dall’entroterra contadino al brigantaggio, con un ricordo delle donne meridionali dell’Ottocento – le “Drude” – combattenti pronte a tutto, all’alluvione migratoria verso l’America del Sud, dove il tango canta e balla la nostalgia incarnandola in un nome di donna e il Carnevale riaccende nei cuori echi della Piedigrotta. Il richiamo verso le origini incalza, riportando nel cuore lingue madri e voglia di riscatto – là – dove tutto ebbe inizio… .

Francesca Rondinella, con la sua presenza scenica carica di intensità, intreccia la parola al canto sui testi di Micere Mugo, Viviani, Camilleri, Ortese, Alfio Antico, Erri De Luca, Gioconda Belli, Pino Daniele, Homero Manzi, Fernando Solanas, Eugenio Bennato. Le danzatrici Sabrina D’Aguanno e Sonia Di Gennaro daranno corpo e movimento incarnando nella danza le atmosfere evocate, su musiche arrangiate da Giosi Cincotti, arricchite da sue composizioni originali.

Giosi e Francesca collaborano dal 2012, approdando con lo stile Rondinella&Cincotti ad originali progetti artistici che, aprendosi anche ad ambiti differenti, confluisce in questo nuovo spettacolo che intreccia musica, canto e teatro con le linee coreografiche di Akerusia Danza e il coordinamento artistico di Elena D’Aguanno.

Oltre la linea, rassegna dedicata alla danza contemporanea

Oltre la linea è una rassegna dedicata ai linguaggi del contemporaneo attraverso l’espressione corporea. A questa edizione parteciperanno 7 compagnie di danza e un gruppo musicale che si alterneranno su differenti palcoscenici, in ben 9 eventi in giro per la Campania.

Lo spettacolo di Akerusia Danza e ‘A luna & ‘o sole si terrà nelle seguenti date:

23 luglio, ore 21 – Museo di Pietrarsa_Anfiteatro – Portici (NA)

27 luglio-28 luglio – ore 21 – Teatro dei Piccoli – Mostra d’Oltremare di Napoli

Akerusia Danza e ‘A luna & ‘o sole: prezzi, orari e date

Quando: 23 luglio a Pietrarsa – 27 luglio- 28 luglio Mostra d’Oltremare di Napoli ore 21

23 luglio a Pietrarsa – 27 luglio- 28 luglio Mostra d’Oltremare di Napoli ore 21 Prezzo biglietto: 10 euro

10 euro Contatti e informazioni: itinerarte@tin.it cell. 366 8711689

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata