Oltre la Linea: rassegna di Danza contemporanea tra varie location di Napoli e di Salerno

Oltre la Linea è una rassegna di danza contemporanea che si sviluppa tra l’Anfiteatro di Pietrarsa a Portici, il Teatro dei Barbuti di Salerno, il Teatro dei Piccoli di Fuorigrotta e il Maschio Angioino di Napoli

Dal 14 al 29 luglio 2021 si terrà la XI edizione di Oltre la linea, la rassegna dedicata ai linguaggi del contemporaneo attraverso l’espressione corporea. A questa edizione parteciperanno 7 compagnie di danza e un gruppo musicale che si alterneranno su differenti palcoscenici, in ben 9 eventi in giro per la Campania.

Oltre la linea è una rassegna che vuole superare le modalità consuete di rappresentazione per una creazione artistica che vada oltre l’individualità espressiva di ciascuna realtà e che, fin dai suoi esordi si è esibita in borghi e i piccoli spazi delle città metropolitane.

Un confronto serale fra tre diverse compagnie

La rassegna proporrà quest’anno un confronto serale fra tre diverse compagnie, ognuna delle quali presenta una sua performance di 20 minuti.

Un dialogo tra i diversi stili coreografici che darà animo e carattere alla rassegna, che cambierà continuamente spazi e scenari tra l’Anfiteatro di Pietrarsa a Portici, al Teatro dei Barbuti di Salerno, dal Teatro dei Piccoli di Fuorigrotta al Maschio Angioino di Napoli.

Programma – Oltre la linea

14 luglio, ore 21 – Teatro dei Barbuti di Salerno – Mart dance Company in: Ecos – Akerusia danza in: Funamboli – Artgarage in: Silence

– Mart dance Company in: Ecos – Akerusia danza in: Funamboli – Artgarage in: Silence 18 luglio, ore 21 – Teatro dei Barbuti di Salerno – Akerusia danza e A luna & o sole in: In_Canto – Ivir dance in: Con-Fusione

Akerusia danza e A luna & o sole in: In_Canto – Ivir dance in: Con-Fusione 23 luglio, ore 21 – Anfiteatro di Pietrarsa-Portici (NA) – Akerusia danza e A luna & o sole in: In_Canto – Ivir dance in: Con-Fusione

Akerusia danza e A luna & o sole in: In_Canto – Ivir dance in: Con-Fusione 24 luglio, ore 20.30 – Anfiteatro di Pietrarsa-Portici (NA) – Artgarage in: Silence – Akerusia danza in: Funamboli – Gèranos Orchestra Dance Company & Abracadanza in: Segni D’Arte

Artgarage in: Silence – Akerusia danza in: Funamboli – Gèranos Orchestra Dance Company & Abracadanza in: Segni D’Arte 25 luglio, ore 21 – Anfiteatro di Pietrarsa-Portici (NA) – Mart dance Company in: Ecos

ARB Dance Company in: Le città invisibili – Ivir dance in: Con-Fusione

Mart dance Company in: Ecos ARB Dance Company in: Le città invisibili – Ivir dance in: Con-Fusione 26 luglio, ore 21 – Maschio Angioino, Napoli – Mart dance Company in: Ecos – Akerusia danza in: Funamboli – Ivir dance in: Con-Fusione

Mart dance Company in: Ecos – Akerusia danza in: Funamboli – Ivir dance in: Con-Fusione 27 luglio, ore 21 – Teatro dei Piccoli – Mostra d’Oltremare di Napoli – Akerusia danza e A luna & o sole in: In_Canto – Mart dance Company in: Ecos – ARB Dance Company in: Le città invisibili

Akerusia danza e A luna & o sole in: In_Canto – Mart dance Company in: Ecos – ARB Dance Company in: Le città invisibili 28 luglio, ore 21 – Teatro dei Piccoli- Mostra d’Oltremare di Napoli – Akerusia danza e A luna & o sole in: In_Canto – Artgarage in: Silence –

Akerusia danza e A luna & o sole in: In_Canto – Artgarage in: Silence – 29 luglio, ore 21 – Teatro dei Piccoli – Mostra d’Oltremare di Napoli – Artgarage in: Silence – Akerusia danza in: Funamboli – Compagnia Funa Danza Verticale in: Monomaniac

Oltre la linea: prezzi, orari e date

Quando: dal 14 al 29 luglio 2021

dal 14 al 29 luglio 2021 Dove: Anfiteatro di Pietrarsa a Portici, al Teatro dei Barbuti di Salerno, dal Teatro dei Piccoli di Fuorigrotta al Maschio Angioino di Napoli.

Anfiteatro di Pietrarsa a Portici, al Teatro dei Barbuti di Salerno, dal Teatro dei Piccoli di Fuorigrotta al Maschio Angioino di Napoli. Prezzo biglietto: 10,00 €

10,00 € Contatti e informazioni: e prenotazioni : Rosario Liguoro – itinerarte@tin.it – cell. 366 8711689

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata