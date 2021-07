4 visite guidate a Napoli: cosa fare nel weekend dal 16 al 18 luglio 2021

Ripartite in sicurezza le visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con tanti eventi interessanti, perlopiù all’aperto, per scoprire, con degli esperti e in sicurezza, i luoghi più belli della nostra terra

In questo weekend del 16 – 18 luglio 2021 ci saranno in sicurezza delle visite guidate nei luoghi più belli di Napoli e della Campania, con tante passeggiate guidate che ci faranno conoscere i posti più particolari e straordinari della città e dei suoi magnifici dintorni.

Gli eventi sono quasi proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio e che utilizzano brave guide e storici dell’arte per accompagnarci nei posti più belli della nostra terra.

Chiedete sempre informazioni sulle misure specifiche che verranno applicate per rispettare le normative per l’emergenza e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro proposto. Buon fine settimana a tutti

Sabato 17 luglio – Miseno Sunset AperiHike

Al tramonto a Miseno con l’Associazione MOREA che ci accompagnerà lungo un percorso naturale ricco di storia e mito, risalendo il pendio di una antica caldera, dove sarà possibile godere di una bellissima veduta sulle isole Campane, e perdere lo sguardo, al calar del sole, nel mare che bagna la costa flegrea fino a Capri. La passeggiata comprende la visita ad uno dei siti archeologici di Miseno e una “tipica” degustazione.

L’evento è curato da Morea Outdoor a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento e sulle misure applicate per rispettare le normative per l’emergenza.

: ore 19:00 – luogo comunicato alla prenotazione . Contributo : Adulti: 15 Euro / Bambini dai 6 ai 13 anni : 8 euro

: Adulti: 15 Euro / Bambini dai 6 ai 13 anni : 8 euro Organizzazione : Morea Outdoor Posti limitati – informazioni e prenotazione obbligatoria 328 1917307

: Posti limitati – informazioni e prenotazione obbligatoria 328 1917307 Maggiori Informazioni: pagina ufficiale Morea Outdoor

Sabato 17 luglio – Nel sottosuolo di Napoli al nuovissimo Museo dell’Acqua

Una straordinaria visita guidata nel sottosuolo di Napoli al nuovissimo Museo dell’Acqua e alle straordinarie bellezze che si trovano sotto la Napoli Antica, ed in particolare al Decumano sotterraneo sotto la Basilica Santa Maria Maggiore della Pietrasanta di Napoli. Nel sottosuolo di Napoli si potrà scendere con il nuovo e speciale Ascensore Archeologico trasparente che ci porterà a 40 metri di profondità per ammirare ciò che sorge “sotto” la Basilica della Pietrasanta. Troveremo un vero e proprio antico decumano sotterraneo dove è stato allestito anche il recentissimo Museo dell’Acqua napoletano realizzato in collaborazione fra l’azienda idrica napoletana ABC e l’associazione Polo Culturale Pietrasanta.

L’evento è curato dall’Associazione culturale Megaride Art a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento e sulle misure applicate per rispettare le normative per l’emergenza. E’ obbligatorio l’uso della mascherina

: alle ore 10,30 Piazza della Pietrasanta – Napoli Contributo : isita guidata 12 euro – ingresso Museo speciale 7 euro. Previste riduzioni

: isita guidata 12 euro – ingresso Museo speciale 7 euro. Previste riduzioni Organizzazione : Megaride Art Posti limitati – informazioni e prenotazione obbligatoria 348 114 9647

: Posti limitati – informazioni e prenotazione obbligatoria Maggiori Informazioni: Visita guidata al Museo dell’Acqua

Sabato 17 luglio – I viaggi di Pasqualino: Ercolano per famiglie

Pasqualino un provetto Indiana Jones ha azionato nuovamente l’orologio del tempo e stavolta si trova ad Ercolano. Anche qui come per Pompei il piccolo viaggiatore dovrà attraversare la città e riuscire a scappare prima che si faccia notte. Avrà bisogno del vostro aiuto per portare a termine la missione. Un’avvincente visita che coinvolgerà sia grandi che piccini.

L’evento è a cura di Astrea Tour a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento e sulle misure applicate per rispettare le normative per l’emergenza.

: – 16:00 luogo comunicato alla prenotazione Contributo : 10 euro sia adulti che bambini – Visita indicata a bambini dai 6 a 11 anni – Sconsigliata a bambini al di sotto dei 6 anni e in passeggino + Tariffa ingresso scavi archeologici €13,00 Adulti Gratis under 18 e docenti con documentazione Miur

: 10 euro sia adulti che bambini – Visita indicata a bambini dai 6 a 11 anni – Sconsigliata a bambini al di sotto dei 6 anni e in passeggino + Tariffa ingresso scavi archeologici €13,00 Adulti Gratis under 18 e docenti con documentazione Miur Organizzazione : Astrea Tour Posti limitati – informazioni e prenotazione obbligatoria 334 111 4336

: Posti limitati – informazioni e prenotazione obbligatoria 334 111 4336 Maggiori Informazioni: Pagina ufficiale Astrea Tour

Sabato 17 e domenica 18 luglio – Il Miglio Sacro alla Sanità

Una straordinaria passeggiata che si chiama Il Miglio Sacro che ci porterà alla scoperta di luoghi bellissimi che si trovano nel giro di un miglio a partire dalle Catacombe di San Gennaro. Percorrere il Miglio Sacro significa andare alla scoperta delle bellezze del Rione Sanità, quel rione di Napoli dove hanno vissuto popoli diversi e dove un tempo passavano in carrozza papi, re e cardinali. Una visita guidata ed un percorso speciale che ci porterà in ben sei luoghi diversi e straordinari che ci faranno scoprire un altro e bellissimo volto nascosto della città. Si parte alle 9: 00 dall’ingresso delle Catacombe di San Gennaro, le grandi Catacombe di Napoli in Via Capodimonte 13 vicino alla Basilica del Buon Consiglio. La passeggiata termina nei pressi di Piazza Cavour dopo aver visitato ben sei straordinari luoghi di Napoli. Il tour dura circa 3 ore e 30 minuti.

Ecco le tappe: Catacombe di San Gennaro, Basilica di San Gennaro extra moenia, Basilica di Santa Maria della Sanità, Cripta delle Catacombe di San Gaudioso (esterno), Basilica di San Severo fuori le mura e Cappella dei Bianchi con visita esclusiva all’opera “Il figlio velato” di Jago, Palazzo Sanfelice e dello Spagnuolo. Porta San Gennaro, con il dipinto di Mattia Preti da poco restaurato. Il tour termina nei pressi di P.zza Cavour

: L’appuntamento è alle ore 9:00 presso la biglietteria delle catacombe di San Gennaro in Via Capodimonte 13, accanto alla basilica del Buon Consiglio. Contributo : € 15 intero o € 13 per under 18, over 65, studenti.0-6 anni gratuito.

: € 15 intero o € 13 per under 18, over 65, studenti.0-6 anni gratuito. Organizzazione : Catacombe di Napoli – Le visite guidate saranno effettuate nel rispetto delle misure di prevenzione previste dall’emergenza. Mascherina obbligatoria – Obbligatoria la prenotazione: 081 744 3714

: Catacombe di Napoli – Le visite guidate saranno effettuate nel rispetto delle misure di prevenzione previste dall’emergenza. Mascherina obbligatoria – Obbligatoria la prenotazione: 081 744 3714 Maggiori Informazioni: – Il Miglio Sacro alla Sanità

