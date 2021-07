Il Lunedì di Napoli da Vivere: 4 cinema all’aperto da non perdere durante la settimana dal 11 al 16 luglio 2021

Ritorna, dopo mesi, Il Lunedì di Napoli da Vivere, il post che vi segnala le cose migliori da fare durante la settimana in particolare da lunedì 11 a venerdì 16 luglio 2021 in attesa del prossimo grande weekend. Questa settimana vi segnaliamo i cinema all’aperto

È appena finito un fantastico weekend pieno di eventi a Napoli e negli altri posti splendidi della Campania ed anche il prossimo sarà altrettanto entusiasmante e pieno di cose da fare. Nel frattempo diamo un’occhiata a cosa succede a Napoli e dintorni durante la settimana da lunedì 11 a venerdì 16 luglio 2021 perché ci sono alcuni eventi particolari che vogliamo già segnalarvi. E questa settimana vi segnaliamo dei cinema all’aperto a Napoli per passare varie serate al fresco in città in compagnia di un buon film.

Film gratuiti all’aperto sulle terrazze dell’Istituto Grenoble a Napoli

La terrazza panoramica del Grenoble, l’Istituto Francese di via Crispi a Napoli, diventa cinema all’aperto per la rassegna dedicata Cinema al femminile tra Italia e Francia. Una bella rassegna a cura di Antonella Di Nocera e del Console Generale di Francia a Napoli, con appuntamenti con film e ospiti ad ingresso libero ma su prenotazione obbligatoria via mail. Questa settimana Lunedì 12 luglio – NANÀ – di Elisa Flaminia Inno – ITA 2020 Nel Sud Italia un gruppo di donne auto-produce cibo e risorse, attraversando una trasformazione personale necessaria alla salvaguardia del pianeta. Nana` e` veterinaria e allevatrice nell’alto casertano. Al termine – PAGANI di Elisa Flaminia Inno ITA 2016 Pagani, nei pressi di Pompei, sette giorni dopo Pasqua si celebra la Madonna delle Galline, una Vergine venerata con canti e danze ancestrali. Maggiori informazioni Film gratuiti al Grenoble

Cinema all’aperto di sera al Vomero da Agorà Scarlatti

Inizia mercoledì 14 luglio 2021 la rassegna di cinema all’aperto al Vomero, inserita nel programma estivo di Agorà Scarlatti, che sarà ospitato nelle immediate vicinanze di Piazza Vanvitelli nell’ampio chiostro della struttura dell’Istituto Salesiano Don Bosco del Vomero in Via Scarlatti. Mercoledì 14 Luglio – Lo Sparviero (interverrà il protagonista Patrizio Oliva). Nel corso della serata verrà consegnato un riconoscimento alla squadra di pallanuoto di serie B Cesport. Giovedì 15 Luglio – Nomadland. Prezzo unico di ingresso 5 euro. Maggiori Informazioni –Cinema all’aperto al Vomero

Cinema all’aperto nei giardini di Villa Pignatelli a Napoli

Grandi film all’aperto nei giardini di Villa Pignatelli alla Riviera di Chiaia a soli 5 euro per la XXI edizione di Doppio Sogno la rassegna di film d’autore curata dal Teatro Stabile d’Innovazione Galleria Toledo di Napoli. lunedì 12 luglio – La guerra del fuoco (La Guerre du Feu) regia Jean Jacques Annaud – martedì 13 luglio – Il ragazzo selvaggio (L’Enfant Sauvage) regia François Truffaut – mercoledì 14 luglio ore 20.30 – Rapsodia in agosto (Hachigatsu no kyōshikyoku) regia Akira Kurosawa Giappone Maggiori informazioni – Cinema all’aperto a Villa Pignatelli

Fresko Film, il cinema all’aperto di sera a Portici

Nelle immediate vicinanze di Napoli il cinema sotto le stelle a Portici tutti i giorni con quasi 60 serate di grandi film fino a Settembre sempre a 3,50 € a biglietto in Viale Bernini, nella zona antistante l’area scoperta della palestra dell’Istituto Comprensivo Da Vinci Comes. Una rassegna che si ripete con successo da anni ed è a cura del cinema Teatro Roma di Portici. Questa settimana lunedì 12 luglio – Una donna promettente – poi Martedì 13 mercoledì 14 giovedì 15 luglio – The Father mentre venerdì 16 luglio – Freaky Maggiori informazioni – cinema all’aperto a Portici

