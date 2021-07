Palazzo Reale di Napoli: ingresso a 1 euro sabato sera per la Notte Europea dei Musei

Serata speciale anche a Palazzo Reale per la Notte dei Musei. Si potrà visitare presso le sale dello straordinario Appartamento Storico di sera e passeggiare per il piano nobile del grande palazzo napoletano

Sabato 3 luglio 2021, in occasione della Notte Europea dei Musei, ci sarà l’apertura straordinaria serale del Palazzo Reale di Napoli al costo simbolico di 1 euro.

Palazzo Reale aprirà in via straordinaria dalle 20 alle 23 (ultimo ingresso alle 22.00) alle visite e sarà possibile sarà possibile recarsi presso le sale dello straordinario Appartamento Storico di sera e passeggiare per il piano nobile del grande palazzo napoletano.

Le tante iniziative che si tengono in questi giorni a Palazzo Reale di Napoli

A Palazzo Reale in questo periodo si tengono molte iniziative: nello storico Giardino Romantico, in questo periodo si potrà passeggiare o partecipare agli eventi del Palazzo Reale Summer Fest e godere del fresco dei giardini gustando anche qualcosa al bar tra le aiuole illuminate.

Durante la giornata di sabato a Palazzo Reale si svolgerà anche il Salone dell’editoria NapoliCittàLibro che si svolge nei cortili e in alcune sale da giovedì 1 luglio fino domenica 4 luglio dalle ore 10 alle 19 con la presenza di oltre 90 editori, presentazione di libri e presenza di autori e ospiti con un ingresso di 5 euro.

In contemporanea a Napoli Città Libro a Piazza Plebiscito si sta tenendo, sempre dal 1 al 4 luglio e presso la sala del tè del Gran Caffè Gambrinus anche Il Salone del Libro OFF a cura di Rogiosi Editore con presentazioni e incontri con gli autori, di pomeriggio, con ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili .

E per concludere vi ricordiamo anche che Domenica 4 luglio nella splendida Piazza del Plebiscito davanti a Palazzo Reale si terrà uno straordinario spettacolo di balletto.

Ci saranno estratti da La bella Addormentata e il Lago dei Cigni a cura del Corpo di Ballo del Teatro di San Carlo che sarà dedicato alla memoria di Carla Fracci. Maggiori informazioni spettacoli del San Carlo di sera in Piazza Plebiscito.

