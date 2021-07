Ingresso a 1 euro nel Parco Archeologico di Pompei per la Notte Europea dei Musei

Il Parco Archeologico di Pompei aprirà la notte di sabato 3 luglio a solo 1 euro fino alle 23 assieme agli altri straordinari siti vesuviani come la Villa di Poppea a Oplonti, la Villa Regina e la Villa San Marco a Castellammare di Stabia. Aprirà anche la Reggia di Quisisana con il suo nuovo Museo Archeologico di Stabia

Anche lo straordinario Parco Archeologico di Pompei sabato 3 luglio 2021 per la Notte Europea dei Musei aprirà i suoi cancelli ai visitatori dalle 20 alle 23, ultimo ingresso 22, a solo 1 euro. Si potrà effettuare una passeggiata libera, al costo di 1€ (+1,50€ prevendita on-line; gratuità come da normativa), nell’area monumentale del Foro con ingresso da Porta Marina superiore.

Le altre iniziative per la Notte dei Musei nel parco Archeologico

Saranno possibili anche altre iniziative, alcune con un piccolo ticket:

Si potrà effettuare una visita straordinaria gratuita ai depositi di Pompei ospitati negli antichi granai del Foro. Si potrà così veder per la prima volta l’enorme materiale di uso commerciale e non solo rinvenuto a Pompei. Il personale del Parco sarà a disposizione per fornire spiegazioni. Gruppi di massimo 10 persone.

Per chi è interessato ad effettuare entrambe le visite, sarà possibile acquistare la seconda visita presso la biglietteria di Pompei, salvo disponibilità di posti.

Le visite guidate ed i biglietti di ingresso per la Notte dei Musei a Pompei sono disponibili su Ticketone: Acquista e prenota i biglietti online.

Le iniziative negli altri siti vesuviani per la Notte dei Musei

Anche gli straordinari siti vesuviani della Villa di Poppea a Oplonti, e di Villa Regina, Villa San Marco, Museo Archeologico di Stabia Libero D’Orsi-Reggia di Quisisana a Castellammare di Stabia partecipano alla notte dei musei.

In questi musei il 3 luglio, Notte Europea dei Musei, ci sarà un’apertura serale dalle 20 alle 23 (ultimo ingresso 22). Sarà possibile effettuare una passeggiata libera al costo di 1€ (+1,50€ prevendita on-line; gratuità come da normativa).

Anche in questi siti si potrà effettuare al costo di 5€ (+ 1,50€ di prevendita on –line) richiedere una visita accompagnata a cura di Scabec. Le visite sono per gruppi di massimo 20 persone (10 per il Museo Libero D’Orsi).

