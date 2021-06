La Carmen di Georges Bizet del Teatro San Carlo all’aperto a Piazza del Plebiscito a Napoli

Per il secondo anno ritornano i grandi spettacoli del Teatro di San Carlo a Piazza del Plebiscito: un omaggio alla città e alla vita, un grande evento per ricominciare all’area aperta

Inizia ufficialmente la seconda edizione di Regione Lirica, la stagione estiva del San Carlo che si terrà all’aperto di sera in Piazza del Plebiscito dal 25 giugno al 17 luglio 2021.

Si riparte nella grande piazza napoletana, a pochi passi dallo storico teatro, con un grande festival che vedrà coinvolti tutti gli artisti e le compagnie del Teatro San Carlo, dall’Orchestra, al Coro e al Corpo di Ballo che si alterneranno nella piazza proponendo grandi spettacoli.

La Carmen di Georges Bizet apre gli eventi a Piazza del Plebiscito

Grande successo per l’iniziativa che metteva a disposizione dei napoletani 400 biglietti omaggio per assistere alla prova generale della Carmen per la sera di giovedì 24 giugno: biglietti esauriti pochi minuti dopo l’apertura del link di collegamento. Gli altri 600 erano destinati agli operatori sanitari. E venerdì 25 giugno 2021 alle 20,15 ci sarà la prima della Carmen di Georges Bizet in piazza del Plebiscito a pagamento con 1000 posti disponibili. L’opera sarà riproposta in replica domenica 27 giugno alla stessa ora.

Sul podio in Piazza del Plebiscito ci sarà il grande maestro israeliano Dan Ettinger che dirigerà l’Orchestra del San Carlo che sarà in piazza del Plebiscito assieme al Coro e Coro di Voci Bianche con il Maestro del Coro Josè Luis Basso.

Interpreti importanti per questa opera che inaugura la stagione” in piazza” del San Carlo di Napoli con Elīna Garanča che interpreterà Carmen, mentre Brian Jadge sarà Don José e Mattia Olivieri sarà Escamillo. Non mancheranno altri grandi protagonisti della lirica nel cast tra cui Daniele Terenzi che interpreterà Moralès mentre Gabriele Sagona canterà il ruolo di Zuniga. Micaëla avrà la voce di Selene Zanetti. Completano il cast Aurora Faggioli (Mercédès), Mariam Battistelli (Frasquita), Michele Patti (Dancairo) e Filippo Adami (Remendado).

I prossimi spettacoli in Piazza del Plebiscito

Interessanti anche i prossimi spettacoli in Piazza del Plebiscito con la danza il 4 luglio 2021 con brani da La Bella Addormentata di Čajkovskij e Il Lago dei Cigni di Pëtr Čajkovskij e poi il 7 luglio con Juraj Valčuha che dirigerà l’Orchestra e il Coro del Teatro di San Carlo nella Suite n. 2 da Spartacus di Aram Khachaturian. Il quarto e ultimo spettacolo in piazza ci sarà Giovedì 15 luglio con il Trovatore di Giuseppe Verdi con Luca Salsi. Maggiori informazioni Regione lirica

