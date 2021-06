Il Teatro di San Carlo porta le grandi opere a Piazza del Plebiscito a Napoli

© Teatro San Carlo

Ritornano i grandi spettacoli del Teatro di San Carlo a Piazza del Plebiscito: un omaggio alla città e alla vita, con un evento che coinvolgerà tutta la città

Dal 25 giugno al 17 luglio 2021 si riparte nella grande piazza napoletana, a pochi passi dallo storico teatro, con “Regione Lirica“, il grande festival che vedrà tutti gli artisti e le compagnie del Teatro San Carlo, dall’Orchestra, al Coro e al Corpo di Ballo alternarsi nella piazza proponendo grandi spettacoli.

Dopo i grandi spettacoli e i concerti per la riapertura tornano dal vivo anche i grandi eventi del Teatro San Carlo di Napoli nella grande Piazza del Plebiscito, come accadde lo scorso anno.

Naturalmente oltre alle compagnie del San Carlo non mancheranno grandi nomi della scena internazionale tra cui Elina Garanca, Anna Netrebko, Yusif Eyvazov, Luca Salsi e tanti altri e poi i grandi direttori d’orchestra come Dan Ettinger, Marco Armiliato e Juraj Valcuha.

Quattro straordinari spettacoli in Piazza del Plebiscito: apre la Carmen di Bizet

A partire dal 25 giugno 2021 e fino al 17 luglio 2021 si alterneranno sul grande palco installato a Piazza Plebiscito quattro grandi spettacoli con importanti artisti.

venerdì 25 giugno 2021: Carmen di Georges Bizet . La protagonista sarà Elīna Garanča che sarà nuovamente al San Carlo dopo il successo di Cavalleria rustican a lo scorso dicembre e, con lei sul palco in piazza ci saranno Jean-François Borras che sarà Don José mentre Mattia Olivieri sarà Escamillo. Lo spettacolo sarà rappresentato in forma di concerto fino al 27 giugno.

. La protagonista sarà che sarà nuovamente al San Carlo dopo il successo di a lo scorso dicembre e, con lei sul palco in piazza ci saranno che sarà Don José mentre sarà Escamillo. Lo spettacolo sarà rappresentato in forma di concerto fino al 27 giugno. Domenica 4 luglio 2021: Da Petipa a Nureyev , a cura della nuova direttrice del Corpo di Ballo Clotilde Vayer, che prevede nella prima parte l’esecuzione di alcuni estratti da La Bella Addormentata di Čajkovskij, Il Lago dei Cigni di Pëtr Čajkovskij.

, a cura della nuova direttrice del Corpo di Ballo Clotilde Vayer, che prevede nella prima parte l’esecuzione di alcuni estratti da La Bella Addormentata di Čajkovskij, Il Lago dei Cigni di Pëtr Čajkovskij. Mercoledì 7 luglio il Direttore Musicale del Teatro San Carlo di Napoli, Juraj Valčuha , dirigerà l’Orchestra e il Coro del Teatro di San Carlo nella Suite n. 2 da Spartacus di Aram Khachaturian e nella cantata di Sergej Prokof’ev Alexander Nevskij Op. 78. , con il Maestro del Coro Josè Luis Basso.

il Direttore Musicale del Teatro San Carlo di Napoli, , dirigerà l’Orchestra e il Coro del Teatro di San Carlo nella e nella cantata di Sergej Prokof’ev Alexander Nevskij Op. 78. , con il Maestro del Coro Josè Luis Basso. Giovedì 15 luglio: il Trovatore di Giuseppe Verdi con Luca Salsi nel ruolo del Conte di Luna, Anna Netrebko in quello di Leonora, e poi Yusif Eyvazov interpreterà Manrico e Anita Rachvelishvili sarà Azucena. A dirigere Orchestra e Coro del Teatro di San Carlo Marco Armiliato. Lo spettacolo sarà rappresentato in forma di concerto fino al 17 luglio.

Ma la stagione lirica non sarà solo in Piazza del Plebiscito perché il Teatro di San Carlo porterà altri spettacoli in giro per l’intera regione.

Maggiori informazioni – Teatro di San Carlo

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata