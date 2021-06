400 biglietti gratuiti per le prove del San Carlo a Piazza Plebiscito della Carmen di Georges Bizet

© Teatro San Carlo

L’Assessorato alla Cultura del Comune di Napoli, guidato da Annamaria Palmieri, mette a disposizione dei napoletani 400 biglietti per le prove del San Carlo in piazza Plebiscito. Si possono prenotare da lunedì 21 giugno 2021 alle ore 11,00 sul sito del Comune

Anche quest’anno ci saranno degli straordinari spettacoli del Teatro di San Carlo all’aperto a Piazza Plebiscito a Napoli e, come lo scorso anno anche quest’anno, il Comune di Napoli assieme al Teatro San Carlo offre ai cittadini la possibilità di destinare a 400 cittadini dei posti per la visione delle prove generali della Carmen di Georges Bizet che si terrà il 23 Giugno 2021 dalle ore 20.15 in Piazza del Plebiscito.

Lo spettacolo della Carmen si terrà poi venerdì 25 giugno 2021 e sono in vendita i biglietti presso la biglietteria del San Carlo.

Per prenotare bisognerà collegarsi al home page del Comune di Napoli dove a partire dalle ore 11.00 del 21 Giugno 2021 verrà attivato un link per le prenotazioni.

Pagina ufficiale del Comune – dall’orario indicato si troverà il link

I posti disponibili per gli spettacoli all’aperto sono 1000 e gli altri 600 per le prove saranno dedicati al personale sanitario che si è impegnato nella lotta all’epidemia e a altre categorie fragili. Sarà possibile prenotare on line i 400 biglietti disponibili per i cittadini solo a partire dalle ore 11.00 del 21 Giugno 2021.

Seguite attentamente le istruzioni riportate nella pagina per la prenotazione che sarà attiva solo dal giorno e dall’orario indicato e seguire la procedura per il ritiro del biglietto.