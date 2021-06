Si terranno a Napoli i Campionati Europei di Ginnastica Artistica 2024

Bella notizia per la città di Napoli: nel rinnovato impianto del Pala Vesuvio di Ponticelli si terranno i campionati europei di Ginnastica Artistica del 2024 una competizione che consentirà la qualifica per i Giochi Olimpici di Parigi. E a luglio un appuntamento importante in città

Si terranno a Napoli nel bellissimo impianto del Pala Vesuvio di Ponticelli i campionati d’Europa 2024 di Ginnastica artistica maschile e femminile, competizione che consente la qualifica per i Giochi Olimpici di Parigi.Una competizione molto prestigiosa che verrà ospitata per la terza volta in Italia, dopo Roma nel 1981 e la competizione individuale di Milano 2009.

Napoli diventerà così capitale Europea della Ginnastica Artistica dal 24 al 28 aprile per gli uomini e dal 1° al 5 maggio 2024 per le donne: le date che però devono essere ancora confermate dalla federazione internazionale.

La grande competizione Europea al Pala Vesuvio di Ponticelli

Il Pala Vesuvio di Ponticelli è un grande palazzetto dello Sport che fu inaugurato nel 1994 e da allora fu utilizzato per varie manifestazioni anche nazionali. Poi nel 2016 fu dichiarato inagibile e venne chiuso. Ne 2019 l’impianto napoletano di Ponticelli è stato, assieme ad altri impianti cittadini, totalmente ristrutturato dalla Regione Campania ed ha ospitato le gare delle Universiadi 2019 di Napoli, che furono un successo di livello mondiale.

Oggi il Pala Vesuvio è un impianto di eccellenza, tra i migliori in Italia e oltre agli Europei di Ginnastica che ospiterà nel 2024 ha appena ospitato i Campionati Italiani di Scherma che si sono tenuti a Napoli nell’impianto di Ponticelli ad inizio Giugno e che hanno portato i campioni della grande scherma italiana in città dopo anni.

Un’estate di ginnastica a Napoli

In attesa del 2024 ci sarà un’estate napoletana della ginnastica. Presso il Pala Vesuvio di via Argine a Ponticelli, il 9-10-11 luglio saranno organizzati i campionati italiani assoluti di ginnastica artistica, maschile e femminile, e il criterium giovanile allieve GAF. Fino al 15 luglio poi l’impianto partenopeo ospiterà anche attività addestrative e formative del comitato regionale FGI.

Maggiori informazioni Federazione Italiana Ginnastica

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata