Passione Live: grande concerto a Capodimonte con James Senese, Raiz, Maldestro, Di Bella, Sansone e tanti altri

Grande concerto dal vivo nel Bosco di Capodimonte sulle orme del film del 2010 di John Turturro. Il concerto si chiamerà Passione Live The Next Generation e presenta l’attuale generazione di artisti e cantautori napoletani che saranno tutti assieme dal vivo per il Campania teatro Festival

Tantissimi dei grandi musicisti napoletani attuali si esibiranno sul grande palco nel Bosco di Capodimonte nel concerto dal vivo Passione Live The Next Generation, sulle orme dalla grande avventura musicale del grande film di John Turturro e del successivo concerto di qualche anno fa.

Passione Live fu una “colorata carovana” di musicisti e interpreti di altissimo livello che, sull’onda del film Passione si propose di portare e far rivivere la “canzone napoletana” classica e contemporanea in un entusiasmante tour, durato dal 2011 al 2017

A Capodimonte Passione Live – The Next Generation con i grandi artisti di oggi

Stavolta per Passione Live The Next Generation, con la direzione Artistica di Federico Vacalebre e Luca Nottola, sarà sul palco la generazione attuale dei grandi musicisti napoletani con Francesco Di Bella (24grana), Dario Sansone (Foja), Roberto Colella (La Maschera), Maldestro, Gnut, Flo, Irene Scarpato (Suonne D’ajere), Simona Boo, Marco Caligiuri (Batteria), Gigi Scialdone (Chitarre Acustiche E Plettri), Fofò Bruno (Chitarre Elettriche), Caterina Bianco (Tastierista), Ernesto Nobili (Direzione Musicale E Basso).

Non mancheranno ospiti d’eccezione come Raiz (Almamegretta), James Senese & Band, Peppe Servillo. Passione Live – The next generation, come il film e diversamente dal film, descriverà il ricchissimo patrimonio melodico partenopeo in uno straordinario incontro tra il passato illustre della canzone tradizionale e l’anima creativa della Napoli contemporanea.

Un grande concerto da non perdere che sarà anche trasmesso gratuitamente in streaming sui canali del Campania teatro Festival.

Passione live: prezzi, orari e date

Quando: 24 Giugno 2021 Ore 21.00 Durata 2h

Dove: Bosco di Capodimonte – Giardino Paesaggistico Pastorale (Ingresso Porta Miano)

Prezzo biglietto: intero 8- ridotto 5 euro

Contatti e informazioni: Campania Teatro Festival

