Caserta Dinner in the sky: pranzi e cene sospesi a 50 metri di altezza

Dopo il grande successo ottenuto alla Mostra d’Oltremare di Napoli arriva anche a Caserta, nello splendido Belvedere di San Leucio, la cena, il pranzo o l’aperitivo a 50 metri d’altezza con Dinner in the sky

Dal 10 al 13 giugno 2021 arriva anche a Caserta Dinner in the sky, i pranzi, cene ed eventi sospesi da una piattaforma a 50 metri di altezza. Dopo il grande successo ottenuto in questi giorni a Napoli nell’area della fontana luminosa della Mostra d’Oltremare, a Caserta Dinner in the sky si svolgerà a San Leucio nell’area dello splendido Belvedere.

Tanti eventi dedicati al mondo del food sospesi su una piattaforma a 50 metri di altezza che si svolgeranno a San Leucio e avranno un panorama invidiabile sullo splendido parco della Reggia di Caserta. Per questi eventi al Belvedere di San Leucio sono previste, come nelle altre città, varie sessioni durate le quattro giornate dal 10 all’13 giugno. In particolare ci saranno eventi food a vari orari della giornata per Colazione: 45 min; Brunch: 50 min.; Pranzo: 1h; Apericena: 50 min; Cena: 1h 15 min; Afterdinner: 45 min.

Tanti eventi con i protagonisti del mondo del food

Per ognuno dei quattro giorni ci saranno diversi chef e protagonisti del food nei vari eventi quotidiani previsti.

Ad esempio giovedì 10 giugno ci sarà la Cena Stellata con Domenico Iavarone, chef stellato del Josè Reataurant che prevede un menù particolarissimo e gustoso con Pane Burro E Alici, Morbido Al Pomodoro Con Arachidi E Peperoni, Nero Di Seppia Soffiato Con Maionese Di Mare E Cipolle In Osmosi, Tonno ricotta di bufala campana dop e ciliegie marinate, Risotto ai limoni con scampi e liquirizia, Pesce Bandiera con zucchine salsa scapece e wasaby, Mandorle cioccolato bianco e albicocche pellecchielle che si terrà dalle 19,45 alle 21 ad un prezzo speciale di 219 euro.

Non mancheranno tanti altri incontri come quelli dell’11 giugno con gli chef Adriano Di Silvio, Tommaso Tartaglione e Paolo Di Domenico in squadra a Tre Farine, ristoranti a Caserta ed Aversa con due appuntamenti a pranzo, aperti ognuno a 22 commensali, con un menù che si presenta con le produzioni del territorio rivisitate nel segno della cucina contemporanea.

Dinner in the sky si terrà anche a Benevento il 9, 10 e 11 luglio 2021

Prenotazioni e informazioni per Dinner in the sky a Caserta al Belvedere di San Leucio

