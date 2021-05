Giornate FAI di Primavera: gli itinerari a Napoli e provincia tra cui anche Nisida

Ben 30 luoghi stupendi della nostra terra saranno visitabili per le Giornate Fai, con percorsi eccezionali fra storia e arte, archeologia e natura. In particolare a Napoli e provincia per due giorni tante visite guidate a 7 straordinari luoghi tutti esclusivamente con posti limitati e prenotazione obbligatoria

La 29ª edizione delle Giornate FAI di Primavera si terrà nei giorni di sabato 15 e domenica 16 maggio 2021 e sarà il primo grande evento nazionale dedicato ad arte e cultura organizzato in presenza dopo l’ultimo periodo di chiusure.

In tutta Italia saranno aperti 600 luoghi in 300 città e 19 Regioni molti dei quali poco conosciuti o accessibili in via eccezionale, e visitabili in totale sicurezza e nel rispetto delle normative vigenti, aperti con entusiasmo e passione dai volontari del FAI.

Giornate FAI di Primavera in Campania: come prenotarsi e partecipare

Luoghi stupendi saranno visitabili in tutta la Campania con percorsi eccezionali fra storia e arte, archeologia e natura. In tutta la regione saranno visitabili 30 straordinari luoghi di cui 7 tra Napoli e provincia tutti esclusivamente con posti limitati e prenotazione obbligatoria entro e non oltre la mezzanotte del giorno precedente la visita, registrandosi sul sito ufficiale delle Giornate Fai o del Fondo Ambiente Italia.

Per la partecipazione è suggerito un contributo minimo di 3 € per sostenere il FAI con il suo lavoro e tutte le visite si svolgeranno nel rispetto delle misure di prevenzione vigenti. Sul portale è possibile consultare gli orari e giorni di visita e gli approfondimenti sui luoghi.

I luoghi FAI visitabili a Napoli e in provincia sabato 15 e domenica 16 maggio 2021

Grotta di Seiano e del Parco Archeologico del Pausilypon , A Napoli il gruppo FAI Giovani guiderà i visitatori alla scoperta della Grotta di Seiano e del Parco Archeologico del Pausilypon , luogo stupendo tra la piana di Coroglio e la Baia di Trentaremi, partendo dalla suggestiva grotta romana.

, A Napoli il gruppo FAI Giovani guiderà i visitatori alla scoperta della , luogo stupendo tra la piana di Coroglio e la Baia di Trentaremi, partendo dalla suggestiva grotta romana. Passeggiata nei Sentieri letterari di Nisida. Eccezionalmente aperta sarà anche la passeggiata nei Sentieri letterari di Nisida sulla bellissima isola vulcanica dei Campi Flegrei sede dell’Istituto Penale Minorile (visite venerdì 14 per gli iscritti FAI e chi desidera iscriversi, e domenica 16 su prenotazione).

Complesso seicentesco di San Nicola da Tolentino A Napoli prevista anche la visita al complesso seicentesco di San Nicola da Tolentino, che sorge sulla collina di S. Elmo, tra il complesso di Suor Orsola Benincasa e la Certosa di San Martino. Si visita il giardino “Bene di interesse storico artistico”, la chiesa e una parte del monastero, oggi adibita a B&B.

A Napoli prevista anche la visita al complesso seicentesco di San Nicola da Tolentino, che sorge sulla collina di S. Elmo, tra il complesso di Suor Orsola Benincasa e la Certosa di San Martino. Si visita il giardino “Bene di interesse storico artistico”, la chiesa e una parte del monastero, oggi adibita a B&B. A Quarto visitabile il monumento romano detto “Fescina”. Un luogo particolarissimo all’interno dell’area dei Campi Flegrei nella Necropoli di Via Brindisi. Un mausoleo funebre che si presenta con una rara struttura a cuspide piramidale, tanto unico da far pensare a scambi commerciali tra Quarto e le città greche.

A Ercolano visitabile Villa Campolieto . Un luogo straordinario Villa Campolieto ad Ercolano, che è tornato allo splendore originario e dove si potranno ammirare ambienti generalmente nascosti al pubblico come la scuderia e il convento, proseguendo nelle zone della servitù e fra le cavee sotterranee.

. Un luogo straordinario che è tornato allo splendore originario e dove si potranno ammirare ambienti generalmente nascosti al pubblico come la scuderia e il convento, proseguendo nelle zone della servitù e fra le cavee sotterranee. A Bacoli si svolgerà la “Passeggiata Misenate”. Una straordinaria passeggiata dal Teatro Romano di Miseno, visitabile attraverso alcuni cunicoli sotterranei, verso il Sacello degli Augustali dove è possibile osservare il bacino che costituiva l’antico porto di Miseno, per concludersi alla Grotta della Dragonara, una cisterna scavata nel tufo oggi semisommersa.

A Massa Lubrense visitabile la Baia di Ieranto. Splendido bene del FAI in Campania, è uno splendido scenario naturale davanti ai Faraglioni di Capri, proporrà percorsi guidati con prenotazione obbligatoria. Un angolo incontaminato della penisola sorrentina, in un percorso tra terrazzamenti, uliveti e muretti a secco sapientemente conservati attraverso il lavoro di tutela, cura e valorizzazione del luogo.

Come partecipare alle giornate Fai di Primavera

Per partecipare alle Giornate FAI di Primavera è obbligatorio prenotarsi sul sito ufficiale delle Giornate Fai entro e non oltre la mezzanotte del giorno precedente la visita. Gli ingressi saranno disponibili fino all’esaurimento dei posti di ogni turno per garantire la sicurezza di tutti. E’ previsto un contributo minimo suggerito di 3 €.

Durante le visite sarà necessario rispettare tutte le norme di sicurezza vigenti e quelle indicate nei cartelli informativi posti all’inizio dei percorsi: è obbligatorio mantenere il distanziamento, evitare assembramenti, indossare sempre la mascherina, disinfettare le mani e attenersi alle indicazioni date dal personale volontario.

