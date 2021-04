Pranzo di Pasqua e Pasquetta a Napoli: il Delivery porta a casa la tradizione

A Pasqua 2021 chiusi tutti i ristoranti ma funziona l’asporto e il delivery con consegna a domicilio di tanto buon cibo della tradizione campana.

Pasqua particolare con ristoranti chiusi ma che lavorano con l’asporto e il delivery con consegna a domicilio di tanto buon cibo della tradizione campana.

A Napoli ne abbiamo trovati alcuni tra i più noti che offrono straordinari e squisiti pranzi di Pasqua e Pasquetta a prezzi accettabili per la qualità del servizio. E tra questi anche Grandi chef e ristoranti importanti in città che offrono le loro bontà tramite il delivery.

Vi abbiamo già parlato di alcune iniziative per quanto riguarda la tradizionale Zuppa di Cozze del Giovedì Santo che quest’anno il famoso ristorante “A Figlia d”o Marenaro” ci consegna a casa oppure delle pastiere, delle colombe e del tortano del Gambrinus che possono arrivare a casa nostra. Di seguito vi presentiamo alcuni grandi nomi della ristorazione cittadina di Napoli e le loro proposte per la domenica di Pasqua e il lunedì di Pasquetta. Tutti i menù riportati sono indicativi e vanno chiesti e concordati in fase di prenotazione.

La cucina di Mamma Matilde dal Grand Hotel Parker’s

Il ristorante Le Muse del Grand Hotel Parker’s di Napoli del Corso Vittorio Emanuele propone il delivery di Mamma Matilde, una speciale formula a domicilio dello chef Vincenzo Fioravante per Pasqua e Pasquetta. Un menù che si può scegliere e comporre a seconda dei gusti e tutto basato sulla tradizionale cucina della Campania e ricevere a casa propria. Un menù dunque “alla carta” da comporre come si vuole con varie pietanze proposte. Ad esempio parmigiana di melanzane 10 €, peperoni mbuttunati 10 €, lasagna di mamma Matilde 10 €, cannelloni al forno 10 €, La carne al ragù Napoletano cotto 36 ore 10 €, Agnello di Mamma Matilde 10 €, friarielli del Vesuvio 5 €, fino ai dolci classici come Casatiello, Tortano Napoletano, Pastiera che vengono ognuno 20 €. Gli ordini al Grand Hotel Parker’s Corso Vittorio Emanuele, 135 al tel. 0817612474 oppure su UberEats o Deliveroo Maggiori informazioni – Grand Hotel Parker’s

Ristorante Umberto a Chiaia

Lo storico ristorante Umberto che si trova dal 1916 a Chiaia a Napoli in via Alabardieri, 30, propone un menù tradizionale in delivery per Pasqua 2021. Un menu tutto rimodulato per essere servito da asporto oppure a domicilio e la qualità delle materie prime verrà preservata da uno speciale packaging 100% biodegradabile ed ecologico. Poi per tutto il periodo pasquale saranno disponibili Casatiello o Tortano, Pastiera Napoletana, Torta Pasqualina, Torta di scarole! solo su prenotazione! Il Menu’ di Domenica di Pasqua costa 90€ (x2) e prevede: “Fellata napoletana” – Affettato tipico Pasquale: Salame Napoletano, Capocollo di Maiale Nero Campano, Ricotta salata di Montella, Uovo sodo e Fave. Tortano Napoletano e Torta Pasqualina (Ricotta e Spinaci) Timballo tipico di Maccheroni di Gragnano con Ragù di carne, Polpettine, Provola d’Agerola, Melanzane e Pasta Sfoglia Tris di Polpette di Agnello (ai pistacchi, alla pasqualina con uovo e piselli e alle Erbe mediterranee) con patate e carciofi al forno. Pastiera napoletana e il Vino lo offrono loro. Il menu’ lunedi di pasquetta 75€ (x2) e prevede Torta rustica di Scarole, Torta Pasqualina (Ricotta e Spinaci), Mozzarella in Carrozza e Carciofi dorati e fritti. Lasagna alla Bolognese con Ragù alla Bolognese, besciamella al latte Nobile e Provola d’Agerola Frittata di Primavera su Fonduta di Provola d’Agerola Cheesecake ai Frutti di Bosco. L’aperitivo lo offrono loro. La prenotazione è obbligatoria! Nei giorni di Domenica e Lunedi i menù prenotati potranno essere ritirati presso il locale o consegnati nell’intera area metropolitana dal personale di Umberto 1916. Maggiori informazioni – Umberto 1916 Via Alabardieri 30/31 80121 Napoli info e prenotazioni Tel. 081 418555 – 334 7599546 Facebook Umberto

Opera Concept Restaurant al Vomero

Anche il nuovo Opera, l’esclusivo, concept restaurant sorto nel cuore del Vomero a Napoli propone una box d’asporto della sua cucina di tradizione partenopea e modernità. Per il pranzo di Pasqua ci propongono una Operabox d’autore! Una succulenta tradizione partenopea interpretata dallo Chef Raffaele Campagnola nel suo stile raffinato e contemporaneo in uno speciale box al prezzo di € 50,00 con orientativamente Casatiello, Carciofo mammarella ripieno, Alici del Cantabrico e fonduta di provola, Tortello ripieno di ricotta con asparagi e cicoli croccanti, spalla di agnello con crema di piselli e patate al forno e pastiera napoletana. Il box pasquale si può ordinare entro venerdì 2 aprile. Maggiori informazioni e altro Opera Concept Restaurant Tel. 081 048 0758.

Ristorante Mimì alla Ferrovia

Anche il celebre ristorante da Mimì alla Ferrovia di Via Alfonso D’Aragona, 19-21 a Napoli a piazza Garibaldi celebra la Pasqua con i piatti tipici della tradizione di Mimì, con un menù speciale da asporto e delivery che racchiude i sapori classici della tradizione partenopea a 55,00 € a persona + 10,00 € per la consegna. Lo chef Salvatore Giugliano propone il Menu Box Pasqua 2021 con Antipasti, Puparuolo mbuttunato, Carciofo arrostito, prezzemolo e pecorino, Taco Bao, stracotto di manzo alla Genovese e salsa cesar, Crocchè di patate, friarielli e mayo ai friarielli poi Un Primo a scelta tra Minestra maritata + tortellini da cuocere, Cannelloni con ricotta e ragù napoletano, La salsa alla Genovese, Ravioli con spigola e limone semi candito in salsa di seppie e gamberi e un Secondo a scelta tra Agnello, patate e piselli, Polpette al ragù, salsa al Parmigiano e basilico, Baccalà, pomodori del Piennolo, olive e capperi. Nel box, anche i consigli dello chef per rigenerare e servire i piatti nel migliore dei modi. Maggiori informazioni Mimì alla Ferrovia di Via Alfonso D’Aragona, 19-21 +39 081 553 8525

