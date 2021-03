La zuppa di cozze del Giovedì Santo: quest’anno il delivery de “A Figlia d”o Marenaro”

Per il Giovedì Santo, che precede la domenica di Pasqua, a Napoli ci sono una serie di riti da rispettare. In particolare la sera dopo la Messa in Cena Domini e la visita ai sepolcri nelle varie chiese, si consuma la zuppa di cozze piccante.

Un piatto molto semplice e gustosissimo viene preparato a Napoli la sera del Giovedì Santo: la zuppa di cozze piccante. Un piatto della tradizione che prevede le cozze, preparate con un condimento forte e piccate e mangiate con le “freselle”, il pane biscottato tipico della Campania che viene spugnata con l’acqua di cottura piccante delle cozze e il pomodoro. Per la versione veramente “napoletana” della zuppa di cozze del Giovedì Santo vengono aggiunti anche pezzi tagliati di polipo verace che dopo cotto viene poggiato sulle freselle.

Il condimento utilizzato per insaporire il piatto è un olio piccante che la tradizione vuole preparato con aglio, olio, concentrato di pomodoro e peperoncino: questi vengono preparati assieme e poi filtrati per ottenere solo l’olio piccante. E, in genere, i pescivendoli napoletani, assieme alle cozze, vendono anche questa particolare piccola bottiglietta di prezioso liquido rosso per insaporire la straordinaria zuppa di Cozze napoletana del Giovedì Santo.

Ricetta zuppa di cozze

Quest’anno se non volete preparala voi c’è il Delivery della Figlia d”o Marenaro

E in questo anno particolare alcuni locali a Napoli, famosi anche per la zuppa di Cozze, faranno su prenotazione, il servizio di consegna a domicilio per tutta la città.

Uno di questi è A Figlia d”o Marenaro che si trova su via Foria al numero 180/182 all’altezza dell’Orto Botanico e che da sempre prepara i piatti della tradizione napoletana con pesce freschissimo.

E per questo particolare anno il ristornate per la Settimana Santa offre il servizio delivery e di asporto per farvi gustare la bontà della sua zuppa di cozze fino a casa con anche una loro speciale birra artigianale alle cozze.

E se volete sono disponibili anche altri straordinari loro prodotti pasquali come pastiera, tortano e tanti altri

Maggiori informazioni A Figlia d”o Marenaro 081 440827

Facebook – ’A figlia d”o marenaro – Napoli

