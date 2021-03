La pastiera, la colomba e il tortano del Gambrinus di Napoli a casa vostra con lo Shop on line

Lo storico caffè napoletano conosciuto in tutto il mondo è chiuso ma funziona il Delivery e potete ordinare la sua ottima pasticceria e ricevere tutte le specialità di Pasqua comodamente a casa vostra. Di seguito anche le video ricette della colomba e della pastiera

Il Gran Caffè Gambrinus è uno dei migliori locali italiani e fu aperto 160 anni fa, quando a Napoli c’erano ancora i Borbone. In questi giorni lo storico caffè di piazza Trieste e Trento a Napoli è temporaneamente chiuso, per la zona rossa.

Ma in questo periodo funziona in maniera efficiente il delivery e tutte le prelibatezze del Gambrinus come i dolci della tradizione di Pasqua, le specialità napoletana e tanto altro escono comunque dai suoi laboratori per arrivare nelle case dei napoletani, e in tutta Italia, con un semplice ordine telefonico o sul sito ufficiale.

La Pastiera e le Colombe del Gran Caffè Gambrinus

La pastiera napoletana è, ‘a pasta de ajere”, la pasta del giorno prima. E’ infatti un dolce che ha bisogno di riposare per almeno 24 ore prima di essere mangiato ed è diventato oramai il dolce più tipico per la Pasqua napoletana e non solo.

La Pastiera napoletana è un dolce meraviglioso ed è una deliziosa combinazione tra grano, ricotta, aromi e canditi. E’ un dolce che oramai si trova in pasticceria in ogni periodo dell’anno ma a Pasqua quella napoletana è speciale

Ed ecco il video della Pastiera Napoletana preparata dal Gran Caffè Gambrinus

La Pastiera del Gran Caffè Gambrinus

La potrete ottenere a casa vostra assieme agli altri dolci tipici della Pasqua come le colombe, che il Gambrinus prepara normale o al cioccolato e al famoso tortano napoletano.

Di seguito la video ricetta della Colomba tradizionale del Gran Caffè Gambrinus

La preparazione della Colomba del Gran Caffè Gambrinus

Di seguito anche la video ricetta della decorazione Colomba al Cioccolato del Gran Caffè Gambrinus

Come ordinare la straordinaria pasticceria del Gran Caffè Gambrinus di Napoli

Ma se la vogliamo una Pastiera, una colomba tradizionale o al cioccolato ed anche un tortano napoletano già pronto e tutti preparati da mani esperte non dobbiamo far altro che telefonare al Gran caffè Gambrinus per chiedere la spedizione a casa o ordinarle direttamente sul loro sito online nella sezione SHOP e gustarle già preparate dalle loro espertissime mani.

Maggiori informazioni – Gran caffè Gambrinus, Napoli – 081 417582

Foto – Facebook Gambrinus