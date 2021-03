Coca-Cola Pizza Village@Home 2021 a Napoli

Napoli Pizza Village, vista la situazione, si svolgerà un’edizione speciale in tour da Palermo a Napoli e poi a Milano. Una formula innovativa che a Napoli prevede la consegna a casa da parte di grandi pizzaioli con un servizio di delivery dedicato

Ritorna anche quest’anno la speciale edizione del Pizza Village che, per l’emergenza in corso, già dallo scorso anno si è trasformata in PizzaVillage@Home adattandosi al particolarissimo momento storico. Nell’edizione 2020 non sono mancati dei contenuti digitali esclusivi, masterclass online e tutta la bontà e il profumo della pizza appena sfornata dai migliori maestri pizzaioli d’Italia, recapitata a casa in una Special Box, con un servizio di delivery dedicato.

Un nuovo format che ha riscosso molto successo lo scorso anno e che si è svolto solo a Milano ma, che per quest’anno, si ripeterà su tre città, Palermo, Napoli e Milano assieme ad un nuovo sponsor la Coca-Cola. Questo si affiancherà alle farine del Mulino Caputo dando il nome all’evento che per quest’anno si chiamerà “Coca-Cola PizzaVillage@Home in Tour”.

Le tre tappe dell’edizione 2021 del “Coca-Cola PizzaVillage@Home in Tour”

Visto il perdurare dell’emergenza il “Coca-Cola PizzaVillage@Home in Tour” avrà tre tappe: Palermo dal 25 al 28 marzo, Napoli dal 27 al 30 maggio e Milano dal 28 al 31 ottobre 2021, attraverso le quali oltre 20 rinomati maestri pizzaioli ci delizieranno con tutta la loro esperienza e creatività.

A Palermo e Milano le consegne, nei giorni di evento, saranno effettuate attraverso le principali piattaforme delivery con una Special Pizza Box da ordinare comodamente da casa.

A Napoli, invece, patria riconosciuta della pizza nel mondo e sede originale della manifestazione che ha sempre richiamato folle da record degli ultimi anni, ci sarà la partecipazione delle migliori pizzerie della città, che diventeranno veri e propri PizzaVillage flagship store in cui sarà attivo, in ogni caso, anche il servizio delivery e take-away, con le Special Pizza Box.

Poi sui canali social del “Coca-Cola PizzaVillage@Home” ci saranno le masterclass d’eccezione dei maestri pizzaioli, che mostreranno i segreti del loro straordinario lavoro che ha portato l’arte del pizzaiuolo napoletano ad essere inserita nella lista del Patrimonio immateriale dell’UNESCO nel 2017.

I maestri pizzaioli che parteciperanno

Per questa particolare edizione ci saranno almeno i seguenti maestri pizzaioli napoletani:

Maggiori informazioni – “Coca-Cola PizzaVillage@Home in Tour”

