Il Commissario Ricciardi: cosa succede nella quinta puntata di lunedì 22 febbraio 2021

Vipera è il nome della quinta puntata della serie televisiva ambientata a Napoli del Commissario Ricciardi basata sui libri di Maurizio de Giovanni. Un grande successo per una serie che si svolge nella Napoli degli anni 30’ e che è stata girata in luoghi bellissimi della nostra città

Grande successo anche per le avventure del “Commissario Ricciardi” in televisione su RAI 1 il lunedì, così come l’altra serie Tv appena finita su Mina Settembre sempre ambientata e girata a Napoli. Anche le storie del “Commissario Ricciardi” sono ambientate a Napoli ma in una città degli anni ’30 e sono state girate in tantissimi luoghi che ben si sono prestati alle riprese d’epoca volute dal copione della serie, tratta dai libri di Maurizio De Giovanni. Appartamenti, grandi caffè, teatri, chiese e musei della città sono state facilmente trasformate in un set del 1930.

La sola via Toledo, con negozi e vetrine d’epoca, è stata tutta ricostruita negli studi allestiti per l’occasione presso l’ex base Nato di Bagnoli mentre alcune scene di vicoli e vecchie case sono stati girati nel centro antico di Taranto, meglio conservato.

La prossima puntata basata sempre sul segreto del Commissario Ricciardi

La prossima puntata, la quinta puntata, andrà in onda lunedì 22 febbraio 2021 ed è tratta proprio dal romanzo di Maurizio de Giovanni “Vipera. Nessuna resurrezione per il commissario Ricciardi” e sarà trasmessa alle ore 21:20 circa su Rai1. Il Commissario Luigi Alfredo Ricciardi nella serie tv Rai è interpretato dal bravo attore Lino Guanciale che è sempre accompagnato nelle sue indagini dal Brigadiere Maione, interpretato da Antonio Milo, attore napoletano.

Ricciardi nasconde un “segreto”: percepisce gli spiriti delle vittime di morte violenta e “rivede” l’immagine evanescente di persone morte che gli sussurrano un indizio importante che poi sparisce quando ha finalmente trovato il colpevole.

Il Commissario Ricciardi: la quinta puntata “Vipera”

Vipera, la quinta puntata della serie Rai, è tratta dal romanzo di Maurizio de Giovanni, “Vipera. Nessuna resurrezione per il commissario Ricciardi” e ci presenta una Napoli un po meno cupa, che si avvicina alla Pasqua del 1932. Vipera è una prostituta, la più famosa e benvoluta di una casa di tolleranza molto esclusiva “Al Paradiso” che si trova nella zona di Chiaia.

La donna viene trovata morta, soffocata con un cuscino, e nasce una disputa sui suoi clienti: l’ultimo dice infatti di averla lasciata ancora viva mentre il successivo dichiara di averla trovata morta appena è entrato. Ricciardi inizia le indagini ma, nella puntata, si troverà coinvolto da quelle che sono le due donne che se lo contendono: Enrica, la timida figlia del commerciante che abita di fronte a lui e a cui Ricciardi ha anche scritto una lettera appassionata e Livia, la nobile cantante vedova, molto ascoltata a Roma, che lo aiuta anche per il suo amico, il dottor Modo, nei guai con le camice nere. Nel finale un colpo di scena di una delle due donne.

Come rivedere gli episodi del Commissario Ricciardi

Se vi fa piacere rivedere gli episodi delle 4 puntate già trasmesse, sono a disposizione le repliche in streaming sul sito web RaiPlay dove c’è una sezione dedicata alla fiction.

