Mina Settembre, cosa succede nella 6° e ultima puntata di domenica 14 febbraio 2021

Sempre un grande successo per la serie televisiva girata a Napoli di Mina Settembre tratta dai libri di Maurizio de Giovanni. La prossima puntata, la sesta, è l’ultima di questa stagione e andrà in onda a San Valentino: Mina scoprirà un segreto che riguarda suo padre e poi dovrà decidere tra Domenico o Claudio.

Ultima puntata, la sesta, per la serie “Mina Settembre”. L’ultima di questa stagione andrà in onda a San Valentino e ci ha regalato tante storie avvincenti, tutte ambientate e girate a Napoli.

I luoghi della serie sono infatti la Sanità, dove nel Palazzo Sanfelice c’è la sede del “consultorio” dove lavora Mina e in tanti altri luoghi splendidi della città tra il Lungomare, i Baretti di Chiaia, il Centro Direzionale, il Vomero, Montesanto, ma anche a viale Kennedy dove è stata girata la prima parte della quinta puntata, la casa della persona agli arresti domiciliari.

La prossima, ed ultima puntata, andrà in onda domenica 14 febbraio sempre con Serena Rossi assieme a Giorgio Pasotti l’ex marito e Giuseppe Zeno (Domenico), e poi con il simpaticissimo “portiere” interpretato da Nando Paone e la “terribile madre” che è Marina Confalone.

Domenica 14 febbraio ci saranno l’undicesimo e il dodicesimo episodio, intitolati Piccole grandi bugie e Mio fratello non è figlio unico che andranno in un’unica puntata in onda alle ore 21:25 su Rai1 per un grande finale di stagione della serie TV in cui Mina scoprirà un segreto che riguarda suo padre e dovrà decidere tra Domenico o Claudio.

La sesta e ultima puntata di Mina Settembre del 14 febbraio 2021

Episodio 11 – Piccole grandi bugie: dall’agenda dell’amica avvocatessa Irene è uscita la stessa foto che Mina aveva trovato tra le carte del padre: una ragazza giovane di spalle e semi svestita in un albergo di Vietri. Una nuova ferita per Mina con una rivelazione che le farà sconvolgere la sua quotidianità.

Ma c’è anche un altro “caso” da risolvere e stavolta il problema è proprio a casa sua: Sonia la badante rumena della madre sparisce improvvisamente senza lasciare traccia. La madre è felice ma Mina è preoccupata e si lancia assieme con l’amica Titti a cercarla: scoprirà alcuni segreti della donna che nessuno conosceva e immaginava. Ma c’è anche il figlio di Irene, Gianluca che ha dei sospetti sul comportamento della madre e va a casa di Mina per avere delle risposte.

Episodio 12 – Mio fratello non è figlio unico: momento finale della serie in cui Mina deve decidere il prosieguo della sua vita sentimentale e cercare di convivere e risollevarsi da ciò che ha scoperto sul padre. Un ultimo episodio davvero avvincente quello di Mina Settembre che si trova a dover scegliere se rimanere da sola, continuare la nuova avventura con Domenico o tornare con Claudio che le è sempre vicino.

Ciò che turba Mina è anche quello che sta scoprendo sul padre, un segreto doloroso che sconvolgerà sia Mina che tutte le persone che le sono più care. Domenico, che ha molto risentito delle accuse dei presunti abusi su una paziente sembra distante e lascerà il consultorio per lavorare in una clinica privata. Claudio le sarà sempre al suo fianco dimostrando che, nonostante l’errore fatto, le vuole sempre molto bene.

Nel frattempo Mina è in piena crisi e deve combattere anche con i fantasmi violenti della badante Sonia. Con Mina in quel momento c’è Gianluca, il figlio di Irene e i due sono in pericolo. Non vi sveliamo il finale ma Mina rimane sconvolta ed è consolata sia da Claudio che da Domenico che le giurano entrambi amore eterno. Ma cosa farà Mina Settembre ?

Per chi volesse rivedere gli episodi già trasmessi delle 4 puntate precedenti può rivederli in replica streaming sul sito web RaiPlay dove c’è una sezione dedicata alla fiction.

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata