365 Smile Artecard: l’abbonamento per 50 ingressi nei musei della Campania

Prorogato ancora per pochi giorni l’acquisto a prezzo speciale di 365 Smile Artecard, l’edizione limitata della carta-abbonamento che consente oltre 50 ingressi inclusi in un anno nei grandi musei della Campania, altri con sconti fino al 50% e tanto altro. La Scabec festeggia così la vittoria di Procida, Capitale della Cultura 2022.

365 Smile Artecard è l’abbonamento che ci permette di entrare 2 volte in un anno in grandi musei della Campania e avere l’ingresso ridotto in alti siti e musei della regione. Una speciale offerta della Scabec, per festeggiare la vittoria di Procida a Capitale della cultura concede la prorogata fino a domenica 24 gennaio 2021 alle ore 23:59 con grandi sconti: sarà infatti possibile acquistare la Card a soli 38 euro per gli adulti (invece di 43) e 28 euro per gli under 25 (invece di 33).

Con la card sono possibili, 50 ingressi gratuiti, ovvero 2 ingressi all’anno, in 25 straordinari musei e luoghi d’arte della Campania, tra cui Pompei, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, la Reggia di Caserta, il Museo di Capodimonte, i Templi di Paestum, la Certosa di Padula e molti altri.

Poi anche 20 ingressi con sconti fino al 50% in altri siti e musei della Campania come ad esempio le Catacombe di San Gennaro, la Galleria Borbonica, il Museo Diocesano di Napoli, il Pio Monte della Misericordia e tanto altro tra sconti e iniziative.

Come funziona la 365 Smile Artecard

Dopo l’acquisto la 365 Smile Artecard verrà attivata al primo utilizzo e sarà valida un anno da quel momento. La card dev’essere vidimata all’ingresso di ciascun sito e, se richiesto, esibita al personale di servizio. La card è personale e non cedibile e si attiva al primo accesso ad un luogo della cultura del network artecard. Saranno possibili 2 ingressi gratuiti all’anno in 25 grandi musei della Campania, 20 ingressi con sconti fino al 50% in altri siti e tanto altro.

Dove comprare 365 Smile Artecard

La Card viene eccezionalmente offerta a prezzo promozionale da Scabec per celebrare la vittoria di Procida Capitale Italiana della Cultura e sarà in vendita fino a domenica 24 gennaio alle ore 23:59.

Si potrà acquistare l’abbonamento 365 per #Procida2022 al prezzo speciale di €38 invece di €43 (o di 28 euro per gli under 25), sia online, tramite app oppure presso gli Artecard Point Selezionati:

Box Office – Galleria Umberto I di Napoli

– Galleria Umberto I di Napoli Edicola Number One – Stazione Centrale di Napoli

– Stazione Centrale di Napoli White– Piazza Bovio (NA)

Acquisto online registrandosi sul sito di Campania Artecard

Gli straordinari luoghi dell’arte visitabili con 365 Smile Artecard

Nella pagina che potrete richiamare con il seguente link ci sarà l’elenco completo dei tantissimi siti in cui vale 365 Smile Artecard e in cui

Si entra gratis 2 volte l’anno nei luoghi della cultura

Si entra 1 volta l’anno nei luoghi della cultura con biglietto ridotto fino al 50%

E luoghi dove si ha diritto esclusivamente al biglietto ridotto, ma non all’ingresso gratuito

Tutte le informazioni sull’acquisto e sui luoghi visitabili con 365 Smile Artecard

