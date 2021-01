Mina Settembre, la nuova serie tv di Rai 1 girata a Napoli in onda domenica 17 e lunedì 18 gennaio

Al via la prima puntata della nuova serie intitolata Mina Settembre su RAI 1 girata a Napoli e tratta dai racconti di Maurizio De Giovanni. E per questa settimana, la seconda puntata sarà trasmessa il giorno successivo lunedì 18 gennaio 2021

Inizia domenica 17 gennaio 2021 su RAI 1 in prima serata Mina Settembre la nuova Fiction di Rai 1 girata a Napoli e tratta dai racconti di Maurizio De Giovanni, Un giorno di settembre a Natale e Un telegramma a settembre. La RAI ha realizzato ben 24 episodi, per un totale di dodici prime serate, che saranno trasmesse in prima serata su Rai 1 sui canali 1 o 501 del digitale terrestre. Le puntate potranno anche essere seguite su Raiplay e successivamente riviste online quando si vuole.

La fiction sarà trasmessa di domenica ma, per questa settimana, la seconda puntata andrà in onda il giorno successivo, cioè lunedì 18 gennaio 2021.

Girata a Napoli la nuova serie TV su Mina Settembre

Anche in questa fiction girata a Napoli vedremo luoghi molto conosciuti della città. La protagonista, Gelsomina Settembre, cioè Mina, vive al Vomero, e ogni giorno prende la Funicolare per andare a lavorare come assistente sociale alla Sanità e poi gira sempre per tutta la città sempre sorridente indossando l’immancabile cappottino rosso.

E’ divorziata di recente dal marito e, pur non avendo buoni rapporti, è tornata a vivere con la madre Olga. Su posto di lavoro c’è Domenico, il ginecologo della struttura, che non dispiace alla protagonista.

Il cast della nuova serie TV

Serena Rossi è la protagonista ed interpreta Mina Settembre e nel cast ci saranno altri attori famosi tra cui Giuseppe Zeno che interpreta il ginecologo Domenico, Giorgio Pasotti che è Claudio l’ex marito e poi Lorena Cacciatore, Christiane Filangieri, Primo Reggiani, Davide Devenuto e la brava Marina Confalone che abbiamo recentemente visto nel film Natale in Casa Cupiello di Edoardo De Angelis che è andato in onda sempre su Rai 1.

Per Mina Settembre la regia è di Tiziana Aristarco e la serie è una coproduzione Rai Fiction – IIF Italian International Film.

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata