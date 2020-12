I Monopattini Elettrici in sharing di Helbiz e Reby anche a Fuorigrotta e Bagnoli

Dopo il Vomero e il centro di Napoli al via il servizio di monopattini elettrici in sharing anche nei quartieri di Fuorigrotta e Bagnoli con le stesse aziende che lo effettuano da qualche mese nelle altre zone cittadine

Il servizio sarà curato sempre dalle aziende Helbiz e Reby che già da qualche mese effettuano tale servizio in altre zone della città e rispettivamente la Helbiz nel centro di Napoli, tra Mergellina e Piazza Garibaldi e il vomero dall’inizio di settembre con quasi 900 mezzi e la Reby nella zona del Vomero e Arenella e centro da metà ottobre con 250 mezzi che, a regime, arriveranno a 900.

Le modalità di utilizzo dei monopattini sono le stesse che abbiamo già descritto nei nostri precedenti post e l’acquisto del servizio avviene tramite App delle aziende. Sulle due pagine facebook delle aziende si troveranno tutte le informazioni sul servizio e le modalità per scaricare l’App.

Anche nelle zone di Fuorigrotta e Bagnoli i veicoli potranno circolare in modalità free-floating, cioè senza la necessità di partire e giungere in punti specifici di raccolta e potranno essere lasciati in sosta libera, a meno di alcune aree vincolate, e circolare con le regole delle biciclette.

Come provare i Monopattini Helbiz e Reby

Per iniziare ad usare il servizio basta scaricare sul proprio smartphone le rispettive App dagli store e completare la registrazione. Una volta entrati nell’app si aprirà una mappa che aiuterà a trovare il monopattino più vicino, una volta identificato sarà necessario cliccare su “Inizio corsa” per Helbiz o “Viaggiare” per Reby ed inquadrare il QR code. Entrambe le compagnie hanno a disposizione promo code (codici sconto) per provare il servizio.

Helbiz Promo Code Napoli: Per provare i monopattini elettrici ed effettuare la prima corsa gratuita basta scaricare l’app di HelBiz ed inserire il codice sconto 25CJ53 per avere diritto a 2€ da usare nella prima corsa.

Reby Promo Code Napoli: Per provare i monopattini elettrici ed avere un credito di 5€ basta scaricare l’app di Reby (App Android – App Apple) ed inserire nella sezione portafoglio il codice sconto 6HUAP7 per avere diritto a 5€ da usare per provare il servizio di monopattini.

