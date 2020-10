Reby arriva a Napoli: si inizia con 250 Monopattini elettrici al Vomero

Foto dei nuovi monopattini elettrici Reby nel quartiere Vomero di Napoli

Inaugurato una nuova sperimentazione per l’uso dei monopattini elettrici a Napoli. Il nuovo servizio in prova al Vomero con 250 veicoli della società Reby e va aggiungersi a quello già attivo nel centro di Napoli tra Mergellina e piazza Garibaldi

Partito un nuovo servizio sperimentale di monopattini elettrici a Napoli, al Vomero. Dopo il servizio già funzionante nel centro di Napoli con i veicoli di Helbiz, anche al Vomero arrivano i primi 250 monopattini elettrici della Reby che arriveranno a regime a 900 veicoli in vari punti della città di Napoli.

Il nuovo servizio parte dal Vomero con veicoli che raggiungono una velocità commerciale di 8.6 km/h, utili per spostamenti tranquilli ma veloci, per i così detti “spostamenti dell’ultimo miglio”. Un piccolo passo per la mobilità sostenibile che va ad aggiungersi agli altri veicoli, dell’altro operatore già attivi dall’inizio di settembre nel centro di Napoli, da Mergellina a piazza Municipio.

Come funzionano i monopattini Reby e quanto costano

Anche i veicoli della Reby circoleranno in modalità free-floating cioè senza dover partire e raggiungere punti preordinati di raccolta e saranno a sosta libera: chi li userà dovrà seguire le stesse regole valide per la circolazione in strada delle biciclette e dovrà fare la massima attenzione per la sicurezza propria e degli altri utenti che si trovano in strada.

I monopattini sono sempre locatizzati con un sistema di GPS integrato e funzionano anche questi tramite un app scaricabile che li visualizza sul nostro telefono. Per utilizzarlo basta aprire l’app, localizzare il monopattino più vicino, cliccare su “Viaggiare” e scannerizzare il codice sul manubrio. Il servizio costerà 0,50 € per lo sblocco e 0,20 € al minuto.

Promo Code Napoli: Per provare i monopattini elettrici ed avere un credito di 5€ basta scaricare l’app di Reby (App Android – App Apple) ed inserire nella sezione portafoglio il codice sconto 6HUAP7 per avere diritto a 5€ da usare per provare il servizio di monopattini.

Un successo l’uso dei monopattini elettrici nel centro di Napoli

E, a un mese e mezzo dall’avvio del servizio nel centro di Napoli, è già un buon successo per i veicoli della Helbiz, che ha sistemato circa 900 mezzi tra Mergellina e piazza Garibaldi. E sembra che Napoli sia già la quinta città in Italia per utilizzo di questi monopattini, addirittura superiore a quello di Milano.

Maggiori informazioni Monopattini Reby

