La straordinaria Mostra su Luca Giordano a Capodimonte: tour virtuale in streaming

In attesa di poter tornare nelle grandi sale del museo di Capodimonte si potrà vedere liberamente su youtube un bel tour virtuale sulla straordinaria mostra su Luca Giordano

Dovrebbe rimanere fino al 10 gennaio 2021 presso il Museo e Real Bosco di Capodimonte a Napoli l’eccezionale mostra dal titolo “Luca Giordano, dalla Natura alla Pittura” a cura di Stefano Causa e Patrizia Piscitello ma in tanti sperano in una proroga per vedere da vicino con calma questi grandi capolavori del pittore napoletano.

Nelle grandi sale del Museo di Capodimonte sono infatti in esposizione ben 90 straordinarie opere di Luca Giordano che fu il più importante pittore barocco in Europa dopo Rubens e tra i più grandi pittori del Seicento napoletano.

Opere importanti che arrivano da grandi musei napoletani e internazionali come il Louvre e il Prado e poi dal Complesso dei Girolamini, dalla Curia di Napoli, dal Museo di San Martino, dal Museo del Tesoro di San Gennaro dal Pio Monte della Misericordia e da tanti altri che conservano le opere di queto grande pittore partenopeo.

Il museo di Capodimonte mette sul web un video della mostra

E, in attesa di poter ritornare nelle grandi sale di Capodimonte possiamo ammirare tutta la bellezza delle tele di Luca Giordano e di questa mostra grazie a un bel video presente sui vari canali social di Capodimonte e su Youtube grazie al curatore della mostra Stefano Causa.

Una straordinaria passeggiata tra le sale e le opere di Luca Giordano grazie a questo magnifico tour virtuale alla mostra Luca Giordano, dalla Natura alla Pittura, con anche diversi approfondimenti brevi su singole opere in esposizione.

Vere pillole d’arte per apprezzare i capolavori di Luca Giordano, il grande artista napoletano che amava dipingere e che fu chiamato “Luca fa presto” per il suo grande talento e per la velocità e la bellezza con cui eseguiva le sue opere.

Tour virtuale della mostra con il curatore sul canale Youtube del museo (12 minuti)

Presentazione breve dell’opera Sacra Famiglia con l’infante san Giovanni Battista del 1655, olio su tavola proveniente dal Museo del Prado di Madrid,

