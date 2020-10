Incontri d’autunno: Arte e Storia in Campania. Visite guidate nei luoghi più belli di Napoli

Una serie visite guidate accompagnati dagli esperti di Progetto Museo che consiglieranno letture, film e altro affinché l’incontro non sia fugace, ma stimoli pensieri e voglia di continuare ad esplorare

Un fitto calendario di visite guidate ed incontri viene proposto fino a tutto novembre dall’Associazione Progetto Museo. Un bel programma, racchiuso nell’evento “Incontri d’autunno – Arte e Storia in Campania“, con tanti incontri con persone, luoghi, strade, oggetti, dipinti, pietre per conoscere le tante bellezze del nostro territorio.

L’Associazione Progetto Museo è nata nel 1998 fondendo le esperienze delle principali associazioni, attive sin dagli anni Ottanta sul territorio napoletano, ed è costituita da un gruppo di storici dell’arte esperti in progetti di valorizzazione e promozione dei Beni Culturali.

Tanti incontri per conoscere storia arte e cultura della nostra straordinaria Regione

Il programma di eventi, tutti a pagamento, è interessante e ci propone connessioni e collegamenti tra esperienze artistiche e la città, con il suo continuo trasformarsi attraverso le diverse epoche, e gli uomini e le donne che l’hanno abitata.

Ogni incontro ne stimolerà altri perché gli esperti di Progetto Museo consiglieranno letture, film, podcast: tutto quello che serve affinché l’incontro non sia fugace, ma stimoli pensieri, voglia di continuare ad esplorare e di fare nuovi personali incontri con la storia, l’arte e la cultura della nostra straordinaria Regione. Non solo una visita guidata ma un vero incontro con la città e il territorio.

Incontri d’autunno – Arte e Storia in Campania” è curato dall’Associazione Progetto Museo a cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento e sulle misure applicate per rispettare le normative per l’emergenza. Prenotazione obbligatoria per ogni evento.

15 Ottobre ore 20,30 – Passeggiata narrante. Da via Chiaia a piazza Carità, tornando per i quartieri! Con Francesca Amirante – Costo della visita 15 € a persona

Per prenotazioni e informazioni Associazione Progetto Museo – Incontri d’Autunno – tour@progettomuseo.com 081.440438

