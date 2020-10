4 visite guidate a Napoli: cosa fare nel weekend dal 2 al 4 ottobre 2020

Sono ripartite in sicurezza le visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con passeggiate sempre interessanti per scoprire, con degli esperti, i luoghi più belli della nostra terra

Sabato 3 ottobre – Le chiese di San Lorenzo Maggiore e Santa Luciella ai Librai

Un percorso speciale nel cuore di alcune delle tradizioni più forti del popolo napoletano nel Centro Antico della città. Si parte dalla Napoli greco-romana, l’attuale piazza san Gaetano, prima agorà e poi foro dell’antica Neapolis. La visita alla chiesa di San Lorenzo Maggiore ci premetterà di scoprire un capolavoro straordinario in gotico francese, eretto per volere di Carlo d’Angiò là dove sorgeva una preesistente chiesa paleocristiana. Si proseguirà presso la chiesa di Santa Luciella ai Librai, piccola cappella medievale recentemente restaurata e riaperta dopo anni di chiusura, dove le guide dell’associazione Respiriamo Arte ci spiegheranno come, nei secoli successivi, la chiesa, presa in custodia dai pipernieri, fu dedicata a Santa Lucia, protettrice della vista, per il timore degli operai che le schegge, schizzando dalla pietra, potessero conficcarsi negli occhi. Oltre alla cappella visiteremo la Terrasanta dove per molti anni è stato vivo il culto delle anime pezzentelle e, tra i vari resti, si conserva il famoso teschio con le orecchie, in passato particolarmente venerato dai napoletani per la sua capacità di ascoltare meglio le loro richieste!

L’evento è curato dall’Associazione Sire Coop cui si potranno chiedere tutte le informazioni sull’evento e sulle misure applicate per rispettare le normative per l’emergenza

Appuntamento : 16:45 – Raduno partecipanti presso piazza San Gaetano, all'ingresso della chiesa di San Lorenzo Maggiore – Napoli

Contributo : euro 12,00 (biglietto di ingresso a Santa Luciella incluso)

Organizzazione : dall'Associazione Sire Coop – previste misure di sicurezza e numero limitato di partecipanti – Mascherina obbligatoria – Prenotazione obbligatoria 3922863436 – cultura@sirecoop.it

: dall’Associazione Sire Coop – previste misure di sicurezza e numero limitato di partecipanti – – Prenotazione obbligatoria 3922863436 – cultura@sirecoop.it Maggiori Informazioni: San Lorenzo Maggiore e Santa Luciella ai Librai

Sabato 3 e Domenica 4 Ottobre – Visite guidate al Teatro San Carlo a Napoli

Ripreso il servizio di Visite Guidate allo splendido Teatro di San Carlo a Napoli uno dei teatri lirici più belli al mondo. ll Teatro di San Carlo fu costruito accanto al bellissimo Palazzo Reale nel 1737 per volontà del Re Carlo III di Borbone che voleva dare alla città un teatro all’altezza del Regno e fu completato in soli otto mesi giusto per l’onomastico del sovrano. Un Teatro molto bello e sontuoso, con interni elegantissimi e tante decorazioni in oro, con una bellissima volta del soffitto con una grande scena dipinta che rappresenta Apollo che indica ad Atena le arti. Il San Carlo durante il regno dei Borbone fu anche distrutto completamente da un incendio nel 1816 ma il Re Ferdinando di Borbone lo fece ricostruire in soli 10 mesi nelle forme che conosciamo oggi. Il San Carlo è aperto tutti i giorni dalle 10.00 alle 17.00 e le visite guidate verranno organizzate in sei turni giornalieri e prevedono la visita della Sala storica e un palco di primo ordine. Le visite sono in Italiano e in Inglese e solo il sabato ci sarà una visita in Francese alle ore 17.00.

Ogni visita dura circa 30 minuti e gli orari sono i seguenti In caso di prove tecniche e/o artistiche le visite guidate potrebbero subire variazioni di percorso, di orario o essere cancellate. Si consiglia, quindi, la prenotazione. Tutte le visite guidate seguiranno scrupolosamente tutte le norme di sicurezza vigenti e ogni turno di visita potrà accogliere fino ad un massimo di 30 visitatori. Nella visita è obbligatorio indossare la mascherina e all’ingresso verrà misurata la temperatura. Saranno a disposizione distributori di gel sanificante.

Appuntamento : sabato e domenica 10:30, 11:30, 12:30, 14:30, 15:30, 16:30 (visite in Italiano), 11:30, 15:30 (visita in Italiano e Inglese) 17:00 (visita in Francese – solo sabato e domenica) in via San Carlo a Napoli

Contributo: 7 euro a persona per il biglietto intero e di 5 euro per il ridotto under30 o over 60

Organizzazione : Teatro Di San Carlo – previste misure di sicurezza e numero limitato di partecipanti – Mascherina obbligatoria – informazioni e prenotazioni: tel. 081 7972412

: Teatro Di San Carlo – previste misure di sicurezza e numero limitato di partecipanti – – informazioni e prenotazioni: tel. 081 7972412 Maggiori Informazioni: Visite guidate al Teatro di San Carlo

Sabato 3 e domenica 4 ottobre – Le antiche terme di Agnano su sei livelli

Apertura straordinaria a cura dei Volontari del Gan. Un’apertura straordinaria che ci permetterà di conoscere l’ampia area archeologica di Agnano con il complesso di Agnano che è composto da un grande stabilimento termale che si erge su ben sette livelli risalente al (117-138 d.C.). Si visiterà anche una grotta artificiale risalente al III-II secolo a.C. dove si assiste al fenomeno vulcanico delle “mofete” e da frammenti di mura del III-IV secolo a C.

Le Antiche Terme di Agnano sorgono sulle pendici del Monte Spina su un’area molto estesa ricavata da vari terrazzamenti occupando l’intero costone settentrionale della collina. Il complesso fu scoperto verso la fine dell’800 ma gli scavi sistematici ci furono solo nel 1911. La visita del prossimo weekend ci permetterà di visitare: Le strutture di età ellenistica e le Le Antiche Terme romane.

Appuntamento : Sabato 3 turni di visita ore 15.00 e 16.45 Domenica 4 – ore 10.30 e 12.15 – appuntamento al chioschetto di fronte al parcheggio interno alle terme un quarto d'ora prima dell'inizio della visita . Terme di Agnano Napoli

Contributo: Contributo di partecipazione: 5€ (under 13 gratis) prenotazione obbligatoria: 3406678413

Organizzazione : GAN Gruppo Archeologico Napolitano – previste misure di sicurezza e numero limitato di partecipanti – Mascherina obbligatoria

: GAN Gruppo Archeologico Napolitano – previste misure di sicurezza e numero limitato di partecipanti – Maggiori Informazioni: Visite alle terme di Agnano

Sabato 2 e Domenica 3 ottobre – Il Miglio Sacro alla Sanità

Sia Sabato che Domenica una straordinaria passeggiata che si chiama Il Miglio Sacro e ci porterà alla scoperta di luoghi bellissimi che si trovano nel giro di un miglio a partire dalle Catacombe di San Gennaro. Percorrere il Miglio Sacro significa andare alla scoperta delle bellezze del Rione Sanità, quel rione di Napoli dove hanno vissuto popoli diversi e dove un tempo passavano in carrozza papi, re e cardinali. Una visita guidata ed un percorso speciale che ci porterà in ben sei luoghi diversi e straordinari che ci faranno scoprire un altro e bellissimo volto nascosto della città. Si parte alle 9: 00 dall’ingresso delle Catacombe di San Gennaro, le grandi Catacombe di Napoli in Via Capodimonte 13 vicino alla Basilica del Buon Consiglio. La passeggiata termina nei pressi di Piazza Cavour dopo aver visitato ben sei straordinari luoghi di Napoli. Il tour dura circa 3 ore e 30 minuti.

Ecco le tappe: Catacombe di San Gennaro, Basilica di San Gennaro extra moenia, Basilica di Santa Maria della Sanità, Cripta delle Catacombe di San Gaudioso (esterno), Basilica di San Severo fuori le mura e Cappella dei Bianchi con visita esclusiva all’opera “Il figlio velato” di Jago, Palazzo Sanfelice e dello Spagnuolo.Porta San Gennaro. Il tour termina nei pressi di P.zza Cavour